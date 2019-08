Le multinazionali sono diventate ambientaliste? Intanto mettiamo l’essere umano al centro dell’economia

A un El-Erian, chief economic advisor del colosso Allianz, che ha parlato di “svolta importante” di un cambio di rotta «che riflette il crescente consenso attorno all’importanza di un capitalismo più inclusivo» risponde un Larry Summers, ex Segretario al Tesoro durante la presidenza Clinton, che teme, come ha dichiarato al Financial Times, «Che la retorica dei portatori di interesse rappresenti in parte una strategia per tenere alla larga le necessarie riforme fiscali e regolamentari». Come dargli torto se scorrendo il documento troviamo riferimenti ad azionisti, comunità, dipendenti, fornitori e clienti e nessun accenno allo Stato, la politica, i legislatori e i regolatori. Cioè a quelle parti che sono al di fuori della tradizionale catena di produzione e consumo, cosa che genera il sospetto che si tratti della solita vecchia operazione di facciata in cui il cambiamento delle imprese è affidato alle imprese che da sole si scrivono le regole del gioco continuando a essere un sistema poco affidabile.

Gli altri aspetti che destano sospetti sono proprio legati al ruolo degli azionisti la cui centralità negli ultimi decenni è stata ben rappresentata dalle operazioni di riacquisto dei titoli sul mercato che spingono al rialzo il valore delle azioni stesse, il cosiddetto buyback vietato fino agli anni ottanta perché ritenuto manipolatorio e oggi sempre più preferito dalla speculazione delle quotate, ebbene Goldman Sachs fa notare che quest’anno in USA le operazioni di buyback dovrebbero raggiungere i 940 miliardi di dollari, il 13% in più rispetto all’anno scorso. Ma non tutti gli azionisti sono uguali. Come evidenzia il Financial Times, a combattere gli interessi delle grandi aziende sarà l’azionariato attivo che sui temi quali ambiente, diritti e corporate governance, si sono mossi con largo anticipo e verso il quale proprio la Business Roundtable ha condotto un’attività di lobbying per indebolirlo arrivando a chiedere, in giugno, alla SEC di alzare la quota minima dei titoli detenuti necessaria per poter presentare una proposta in assemblea. Mossa, questa, che limiterebbe la capacità degli attivisti di sollevare questioni come il cambiamento climatico o la retribuzione dei dirigenti.