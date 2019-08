Disastro istruzione: Bussetti lascia con zero risultati e tante nomine dubbie

Se volessimo usare una metafora calcistica, potremmo dire che il ministro dell’Istruzione ha aspettato la fatidica “zona Cesarini” prima di dar seguito a delle importantissime nomine apicali. Pochi giorni fa, infatti, in piena crisi di governo l’ex insegnante di educazione fisica fedelissimo al verbo salviniano, nonostante fosse evidentemente più fuori che dentro il dicastero di viale Trastevere, ha deciso alcune importanti promozioni. Tra i dirigenti che hanno ricevuto l’imprevista nomina a direttore generale ci sarebbe anche la dottoressa Luciana Volta, persona molto vicina allo stesso ministro Bussetti, come racconta la testata specializzata La Tecnica della Scuola. Le nomine devono ancora essere vagliate dalla Corte dei conti, ma se tutto dovesse andare per il verso giusto la dottoressa Volta – avvocata, vice direttrice dell’ufficio scolastico regionale della Lombardia da nove anni, conoscente di lunga data del ministro che è stato provveditore a Milano – andrà a dirigere l’Ufficio scolastico regionale della Liguria. Con un giallo che è a dir poco curioso: come denunciato dal deputato di +Europa Alessandro Fusacchia in un’interrogazione parlamentare del 30 luglio, «il posto di direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Liguria, vacante dal 21 novembre 2018, è stato oggetto di avviso pubblicato il 3 dicembre 2018» ed è rimasto scoperto per 8 mesi dalla pubblicazione dell’avviso. Salvo poi trovare assegnazione, come detto, fuori tempo massimo. Con un escamotage eloquente. Già a luglio, infatti, Bussetti aveva firmato un decreto per definire che, in caso di conflitto di interessi, le nomine le avrebbe firmate il suo capo dipartimento.

E pare che proprio la designazione di Volta porti la firma del capo dipartimento del Miur Carmela Palumbo. Insomma, secondo alcuni una sorta di excusatio non petita. Anche perché tra il capo dipartimento e il ministro inevitabilmente vige un importante rapporto fiduciario e, dunque, la firma di uno non esclude la volontà dell’altro. Ma, al di là del caso specifico, nei corridoi di viale Trastevere non sono pochi quelli che raccontano di una cattiva gestione del dicastero da parte di Bussetti. Oltre le voci, ci sono i risultati ottenuti nel campo dell’istruzione. Secondo l’osservatorio indipendente checkpointpromesse - che da inizio legislatura monitora quanto fatto o non fatto dall’esecutivo gialloverde - per quanto riguarda la scuola gli impegni contenuti nel contratto di governo risultano tutti «in corso» e, dunque, a oggi non mantenuti. Tra questi compaiono l'ampliamento della platea di studenti beneficiari dell’esenzione totale dal pagamento delle tasse di iscrizione all’università; l'incremento delle risorse destinate all’università e agli enti di ricerca; la riduzione della dispersione scolastica. Dei 7 miliardi promessi da Bussetti per l'edilizia scolastica, solo 1,7 sono stati recentemente stanziati.