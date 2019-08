Di Maio al ministero del Lavoro, ecco i numeri finali di un disastro annunciato

Festeggiamenti social a giorni alterni, quelli del ministro del Lavoro uscente Luigi Di Maio, impegnato com’è nella trattativa di governo all’ultimo sangue. Il 29 agosto, a pochi minuti dalla pubblicazione dei dati dell’Osservatorio Inps, ha postato su Facebook una sua foto mentre sorride e stringe mani, con il titolone: “Continua il boom dei contratti”. Il giorno dopo, con i dati Istat che certificano il calo degli occupati a luglio, il silenzio. No comment, come se niente fosse, concentrato com’era a dire che i decreti sicurezza salviniani non si toccano. Forse perché quel “boom” dei contratti, dopo un anno dal suo decreto dignità, che ha irrigidito i requisiti dei contratti a termine, in effetti non c’è. E basta mettere in ordine i dati uno a uno, al di là della campagna elettorale permanente, per capire che quel decreto che – come ricorda Di Maio – «io stesso ho voluto» non ha fatto crescere affatto il lavoro in Italia. Con il ministro grillino che si dirige ormai verso l’uscita, allora è tempo di bilanci. E i risultati sono tutt’altro che positivi.

Gli ultimi dati Istat dicono che a luglio 2019 si contano 18mila occupati in meno in totale rispetto al mese precedente. È il primo calo dopo cinque mesi consecutivi con il segno più davanti agli zero virgola, puntualmente celebrati da ministro e sodali. Il calo di luglio è dovuto a una diminuzione dei contratti dipendenti, sia quelli a termine su cui il decreto ha operato un giro di vite (-2mila), ma soprattutto di quelli a tempo indeterminato, su cui il decreto invece puntava. Meno 44mila contratti stabili in un mese. Gli stessi che Di Maio aveva accolto come “boom”. In compenso, sono tornati a crescere gli autonomi (+29mila). Tra i quali potrebbero annidarsi anche le famose false partite Iva, strumento per i datori di lavoro per aggirare il decreto dignità evitando turnover e assunzioni a tempo indeterminato.