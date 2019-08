Il peggior governo della nostra vita: ecco perché i gialloverdi sono stati un fallimento totale

Meno zero virgola uno. Eccolo qua, l’anno bellissimo. Eccola qua, la pagella finale di quattordici mesi di governo gialloverde. Eccoli qua, i risultati di una stagione di governo che doveva essere la svolta definitiva dopo un decennio di austerità, o presunta tale. Eccolo qua, il frutto di soldi spesi per il Reddito di Cittadinanza e per Quota 100. Eravamo a +1,5% alla fine del 2017. Siamo a -0,1% alla fine del 2019. E no, non è colpa della crisi globale, né di Trump e dei suoi dazi, né della Germania e del suo rallentamento: le esportazioni continuano a crescere, cari i nostri gialloverdi. Sono i consumi interni al palo. Sono le ore lavorate che diminuiscono. È tutto quel che dovevate far ripartire che non è ripartito. Reddito di cittadinanza e pace fiscale non hanno ridato potere d’acquisto alle persone. Quota 100 non ha dato lavoro a tre giovani per ogni nuovo pensionato. Fine. Ah, e in più abbiamo accumulato nuovo deficit e nuovo debito. Fine.

Eccolo qua, soprattutto, il vero motivo per cui è necessaria un bel po’ di più di qualche novità, all’interno del programma del governo Conte Bis. Perché del governo Conte Uno, detto in tutta onestà, non ha funzionato nulla. E no, stavolta non è colpa dell’Europa, che ci ha concesso il 2% di deficit a fronte dello 0,9% programmato nel Def dal governo Gentiloni. Abbiamo potuto fare quel che volevamo e lo abbiamo vincolato a un aumento dell’Iva da 23 miliardi nel 2020 e da 29 miliardi nel 2021. Non ha funzionato. Nessuno, dotato di un minimo di intelligenza economica, pensava potesse funzionare. Eppure lo abbiamo voluto noi, regalando il 32% al Movimento Cinque Stelle e il 17% alla Lega, il 4 marzo del 2018. Il risultato ce l’avete sotto gli occhi.