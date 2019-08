Lombardia, regno del formaggio: ecco i magnifici 5 da assaggiare almeno una volta nella vita

Con dieci Dop specifiche della regione e altre quattro condivise, sei presidi Slow Food e una lunga lista di Pat (prodotti agroalimnetari tradizionali), la Lombardia può essere a buon diritto considerata come la regione dei formaggi per eccellenza. Sono diversi i motivi per questa lunga lista di specialità casearie: una vasta pianura irrigua, feconda di foraggi e densa di allevamenti; le vallate dell’arco alpino e prealpino, punteggiate da nelle quote più alte da alpeggi e casere; piccole realtà artigianali unite a colossi dell’industria (Galbani, Invernizzi, Locatelli, Cademartori). Ce n’è abbastanza per fare della Lombardia uno scrigno di delizie casearie adatte a tutti i gusti. Tra le produzioni più note e diffuse hanno un primato, ovviamente, il Grana Padano e il Gorgonzola (anche se quest’ultimo è prodotto ormai prevalentemente nella provincia piemontese di Novara): due dei formaggi italiani più noti in tutto il mondo insieme al Parmigiano Reggiano. Qui vogliamo segnalare almeno cinque tipi di formaggio - tra le decine di grandi e piccole produzioni – che ben rappresentano l’identità e la qualità della storia casearia lombarda.