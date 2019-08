Il ritorno dei Tool è il monolite musicale del 2019

Il percorso artistico dei Tool è sicuramente uno dei più interessanti degli ultimi vent’anni. Band che incasellare in un solo genere è riduttivo, capace di costruirsi un culto radicato e fedele (in Italia si è visto in occasione dell’ultimo concerto di quest’estate a Firenze, dove erano l’evento principale della serata scalzando nientemeno che gli Smashing Pumpkins), hanno sempre rappresentato la strada di una possibile evoluzione della musica. Partendo da una matrice indubbiamente metal, ne hanno disintegrato i confini, facendola dialogare con la psichedelica più ambiziosa e l’avanguardia (non è reato sentire l’influenza di certe composizioni primo novecentesche nel mondo di scrivere della band), con l’elettronica — se non come suono, come modo e come sensazione — e con il rock più “artistico”. Con lavori come Lateralus (2001) e 10,000 Days (2006) hanno messo in piedi un’Interzona sonora in cui la musica diventava operazione sensoriale a 360 gradi per riflettere sulla vita, la morte, il trascendente e il futuro della razza umana. Da lì, poi, il nulla. O meglio, il vuoto. Fino a oggi.

Sono passati 13 anni, dall’ultimo disco. 11 da quando la band ha annunciato di aver iniziato a comporre nuovo materiale. Oggi possiamo finalmente ascoltare Fear Inoculum senza la sensazione di aver aspettato invano. È un disco complesso. Stratificato. Che mostra l’ambizione “totale” della band. Un disco di 80 minuti nel 2019. Un disco che va ascoltato con attenzione, e non come sottofondo. Un disco il cui apparato grafico funziona come spiegazione e allargamento del racconto. Un disco pieno di sfumature, di livelli, indovinelli, concessioni a chi si aspettava quel certo flair alla Tool (quella sorta di sensazione di claustrofobia oltre-umana, apocalittica ma al tempo stesso stranamente ariosa, capace di uscire dal tempo e proiettarsi nel futuro) ma anche sfidante nella sua faticosa complessità. Ecco. Fear Inoculum è un disco faticoso, da cui si esce stanchi e stremati proprio per il suo essere lavoro con ambizioni totalizzanti. Ogni atomo dello spazio viene occupato. Ogni senso è catturato. Ogni spettro sonoro riempito di materiale musicale meritevole di attenzione. Ci sono le chitarre sperimentali, matematiche di Adam Jones; i ritmi dispari complessi e composti di Danny Carey (oltre a un lavoro percussivo che lavora su strumenti etnici e nuove sfumature); il cantato lirico, immaginifico, melodico e quasi “minacciosamente tenero” di Maynard James Keenan intento a riflettere sullo Spirito Santo, sul senso dell'esistenza e l'idea di crollo. Insomma, Fear Inoculum è un mastodonte, un monolite, un Leviatano musicale che non lascia indifferenti.