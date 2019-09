Circolare, tecnologica, ambientalista: ecco la medicina del futuro, secondo Ilaria Capua

Cosa c’è oggi che non va nel nostro modo di guardare alla salute?

È proprio qui che ti volevo portare. In alcune parti del pianeta abbiamo raggiunto livelli di salute impensabili fino a pochi anni fa; al tempo stesso tanti segnali ci dicono che a essere in pericolo oggi è la nostra stessa sopravvivenza come specie. Abbiamo di fronte sfide immani, come quella di estendere il benessere di cui

attualmente godiamo solo in Occidente anche agli altri popoli, ma in maniera sostenibile per le risorse esistenti. Serve però una nuova chiave di lettura, che ci permetta di far avanzare la salute come sistema. Per fare questo, dobbiamo sviluppare aree di ricerca totalmente interdisciplinari che abbiano l’obiettivo di andare

al di là dei percorsi consolidati. È il momento storico a esigere un paradigma diverso.

Come ci si può arrivare?

Cambiando mentalità, e facendo leva sulle opportunità una volta inimmaginabili che oggi abbiamo a disposizione. Per esempio, sfruttando un aspetto straordinario di questo momento storico, l’alba di una nuova dimensione: quella dei big data.

Anche tu adesso ti sei fissata con i big data?

Non è che mi sono fissata: è realtà. Ti do qualche numero. Nel 2017 è stato sviluppato un prototipo di computer capace di gestire simultaneamente 160 terabyte di dati un volume di informazioni pari a cinque volte quelle contenute in tutti i volumi della Library of Congress di Washington, la biblioteca più grande del mondo, processato da una singola macchina! Nel 2018, ogni minuto del giorno venivano utilizzati oltre 3 milioni di gigabyte di traffico Internet solo negli Stati Uniti. Se poi guardiamo alle previsioni per il futuro, in poco più di cinque anni avremo oltre 150 miliardi di dispositivi in rete, 20 volte gli abitanti del pianeta.

Un numero spaventoso…

…che cresce in modo esponenziale. Pensa che solo nel 2016 è stato prodotto un volume di dati pari alla somma di quelli generati nell’intera storia dell’umanità fino al 2015. E sai quale è la previsione sul tempo di raddoppio di qui a meno di dieci anni? 12 ore: ogni 12 ore raddoppierà il volume di dati prodotto.

A cosa servirà una massa così imponente di informazioni?

Per tantissime cose. Tutto quello che faremo potrà essere raccolto, analizzato, «arricchito» in tempo reale di informazioni. Già oggi siamo in grado di fotografare con lo smartphone i cibi al ristorante e al supermercato e conoscerne subito gli ingredienti con le caratteristiche nutrizionali e caloriche. E sta avanzando a passi da gigante una tecnologia sempre più wearable, «indossabile», che permette non solo di misurare i parametri vitali come frequenza cardiaca e pressione arteriosa ma di avere giornalmente un’istantanea digitale di dove, cosa, quando e quanto abbiamo mangiato, bevuto, camminato, dormito e svolto altre funzioni organiche e non. Nella dimensione parallela del digitale – «l’oltremondo» per usare le parole di Alessandro Baricco – ci saranno uno o più avatar che ci corrispondono, fatti solo di dati. Stiamo diventando tutti dei cloud, nuvole di dati in evoluzione. Hai presente le sveglie digitali che proiettano l’orario sul soffitto? Ecco, prova a immaginarci così: siamo diventati dei «generatori di dati» che vengono proiettati da un’altra parte. E lì, in uno o più server che non sapremmo neanche localizzare, c’è la proiezione della nostra esistenza – in digitale.

Non mi sembra così tranquillizzante…

Non riguarda soltanto noi umani, depositari pressoché unici della capacità di comprendere i concetti di passato, presente e futuro, ma anche gli animali, le piante e l’ambiente. I nostri campi coltivati e i nostri allevamenti sono già informatizzati e da anni misuriamo le variabili legate all’ambiente come temperatura, umidità, presenza dei pollini, raggi ultravioletti – ma anche la potenza degli uragani, il riscaldamento del mare, lo scioglimento dei ghiacci. Da anni abbiamo mappe sulla diffusione di insetti,

specie invasive e malattie infettive. Una vera e propria ossessione, quella della nostra specie, per l’attività di catalogare, registrare, accumulare dati…

In che modo le nuove tecnologie cambieranno il nostro modo di rapportarci all’ambiente?

Una volta ci limitavamo a dividere le mele rosse da quelle gialle, a prender nota di quanto pesavano quando le raccoglievamo e a metterle nelle cassette. Oggi abbiamo la capacità di seguire il percorso di ogni singola mela, da quando è fiore a quando diventamarmellata: valore nutritivo, provenienza, taglia, peso, specie, varietà. Tutto in tempo reale. Riusciremo a capire cose nuove, registrare la realtà fotogramma per fotogramma. Si genereranno intuizioni straordinarie e certamente potranno essere usate per stabilire un rapporto più integrato e più rispettoso con l’ambiente che ci circonda.

Ci vorrà una potenza di calcolo inimmaginabile.

Infatti l’altra sfida, oltre ai big data, è quella dell’intelligenza artificiale. Ma lo sai che già oggi esiste, tra i tanti, un progetto dell’IBM denominato «Watson Health»? No, anche se ci starebbe, non è un richiamo all’assistente di Sherlock Holmes, bensì a Thomas J. Watson, il primo presidente di IBM. Si tratta di un computer che si è «studiato» oltre 35 milioni di articoli scientifici di medicina e tantissimi dati clinici reali, e in base a una griglia di sintomi e di informazioni sul paziente riesce a dare delle indicazioni diagnostiche al medico curante. Non ce ne rendiamo ancora conto, ma abbiamo di fronte scenari incredibili. Hai presente i documenti precompilati? Appunto. Noi abbiamo già la possibilità di avere delle «diagnosi precompilate» che aiutano il medico nella formulazione di una diagnosi definitiva.

Intelligenza artificiale e big data possono davvero rivoluzionare il nostro modo di intendere la medicina e la salute?

Tutti i rivoluzionari della salute di cui abbiamo parlato finora sono andati contro le teorie prevalenti nella loro epoca: facendo però una fatica erculea, perché non avevano l’accesso alle informazioni e la facilità di comunicare di cui disponiamo oggi. Di fatto hanno abbattuto muri a spallate e a mani nude, raccogliendo i dati che gli servivano in maniera quasi completamente autonoma, e per questo meritano ancora più rispetto e ammirazione. Oggi la situazione è completamente diversa: viviamo immersi nei dati, ma non li utilizziamo, se non in piccola parte e spesso per fare cose futili.

Mi fai un esempio di come i big data potrebbero essere usati per il progresso scientifico?

I nostri device sono antenne di rilevamento e trasmissione dati in tempo reale di cui siamo solo in parte consapevoli. Una volta si disegnava, oggi si fotografa. Mentre pochi sono in grado di fare un bel disegno, che rifletta la realtà (pensa a quelli di Vesalio o di Leonardo), tutti sono (più o meno) in grado di fotografare. Ultrasemplifichiamo, guardando i lati positivi della tecnologia: è come se in linea teorica noi fossimo tutti diventati dei supereroi rispetto a come eravamo solo qualche secolo fa. Oggi ci muoviamo a una velocità anche superiore alla velocità del suono – altro che viaggi a cavallo fra pestilenze e attacchi di banditi. Non dobbiamo disegnare ma possiamo scattare una foto, non dobbiamo fare operazioni matematiche perché qualcuno ha insegnato a una macchina a farle per noi (anche solo la vecchia calcolatrice!). Se i rivoluzionari della scienza di cui abbiamo parlato avessero avuto gli strumenti che abbiamo oggi, non ci avremmo messo mica tutti questi secoli a capire queste cose! La tecnologia, in ogni caso, rappresenta sicuramente un’opportunità incredibile; anche se da sola non basta.