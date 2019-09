Beppe Grillo è vivo, voi siete morti

Dieci, cento, mille Beppe Grillo perché ha capito che l’occasione è storica. Perché l’alternativa è un’agenda di priorità dominata da Salvini, dai porti chiusi, dalle frontiere chiuse, dall’Europa fortezza, dal meno tasse ai ricchi, dalla difesa delle identità contro ogni contaminazione, dall’indifferenza per le questioni ambientali, per la scuola e l’istruzione, per l’innovazione come sorgente di nuova ricchezza, per un nuovo welfare incardinato sulla protezione universale di ciascun individuo in quanto tale, indipendentemente dal contratto di lavoro che ha firmato.

Dieci, cento, mille Beppe Grillo, perché è uno dei pochi, tra i Cinque Stelle che ha capito l’errore capitale commesso, che è consapevole che il Movimento ha offerto un capitale politico enorme a quell’agenda, alleandosi con la Lega, e finendo per esserne travolta, regalando a Salvini una maggioranza parlamentare che non aveva, un mare di elettori e tutta la subalternità culturale del mondo. Citofonare Toninelli e Trenta che controfirmano ogni No agli sbarchi del Viminale, anche di fronte a navi piene di bambini e donne incinte. Citofonare Di Maio e Di Battista, che con la loro retorica sul sistema Bibbiano sono carne da cannone per lo smantellamento del sistema degli affidi e della tutela dei minori violati, cara ai talebani della famiglia tradizionale come Pillon e Giovanardi.

Dieci, cento, mille Beppe Grillo, perché guarda avanti e non si guarda alle spalle. Perché sarebbe facile sciorinare vecchi odi e vecchi rancori, ricordare lo sprezzo con cui era stato liquidato quando cercava di portare le sue istanze nel dibattito politico del centrosinistra, così come del resto sarebbe facilissimo per il Pd ricordarsi tutti gli strali del comico genovese. Eppure sta nell’intelligenza politica delle persone capire che le stagioni politiche cambiano e che il cambiamento cancella tutto ciò che è stato. Fu Berlusconi nel 1994 a farlo capire ad Alleanza Nazionale e Lega Nord, fino a quel momento nemici giurati. Fu Prodi a far capire nel 1996 a far comprendere a popolari e progressisti la necessità di convergere, dopo cinquant’anni da Don Camillo e Peppone, per combattere il fenomeno Berlusconi.