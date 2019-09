L’ultradestra vola in Germania Est: grande coalizione colpita (ma non affondata)

Sono passati trent’anni dal crollo del muro di Berlino ma la Germania è ancora divisa in due. Ieri ci sono state le elezioni regionali in Sassonia e Brandeburgo, due dei tre länder che formavano la vecchia Repubblica democratica tedesca, e Alternative für Deutschland ha superato in entrambi i casi la soglia del 20% dei voti. È la prima volta per un partito di ultradestra dal 1945. Uno scossone sovranista che fa traballare, ma non crollare, la grande coalizione formata dai cristiano democratici di Angela Merkel e i socialdemocratici che governa la Germania dal 2013. La Cdu ha perso sette punti percentuali (da 39 a 32%) ma rimane il primo partito in Sassonia, lo stesso si può dire della Spd che passa dal 33 al 26% in Brandeburgo ma rimane il più votato nella regione. Afd, alleato della Lega in Europa, esiste solo da sei anni ed è già diventato il punto di riferimento per i tedeschi della Germania dell’Est che si sentono cittadini di serie B e cercano soluzioni concrete per combattere il declino economico delle loro regioni e l’esodo dei tanti giovani che emigrano nei più ricchi länder dell’ovest. Anche così si spiega perché rispetto alle elezioni del 2014 Afd è riuscita a triplicare i voti in Sassonia, dove è diventato il secondo partito al 27%, e a raddoppiarli in Brandeburgo (23,5%). Oltre alla campagna storica contro l’immigrazione Afd si è fatta portavoce di alcune battaglie simboliche come la lotta alla chiusura delle miniere di lignite entro il 2038 che dà lavoro a migliaia di persone in Brandeburgo.

Merkel si è detta soddisfatta del risultato ma queste elezioni sono state il primo vero test di leadership fallito della sua successore: Annegret Kramp-Karrenbauer. La neo presidente della Cdu considerata l’erede della Merkel non è riuscita a convincere i cristiano democratici dell'Est delusi che nel 2017 hanno votato per Afd, né a fermare l’esodo degli elettori più moderati che hanno premiato i Verdi. Un duro colpo al suo sogno di diventare un giorno cancelliera. Ci sono però due grandi equivoci da chiarire sul grande risultato di Alternative für Deutschland. Primo: Afd non ha aumentato di molto i voti che aveva già ottenuto alle elezioni nazionali del 2017; secondo: Sassonia e Brandeburgo, messi insieme non arrivano nemmeno a 6 milioni, molto meno di un decimo della popolazione tedesca. La Grande coalizione può dormire sonni tranquilli per ora.