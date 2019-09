Incubo governicchio: così Pd e Cinque Stelle regalano l’Italia a Salvini

È bastato un weekend per concretizzare il rischio che tutti volevano evitare, quello di vestire il nascente governo col mantello del governicchio, dell’accordo tra perdenti, dell’intesa conservativa tra burocrazie politiche. Il litigio sulla quintessenza politica di Giuseppe Conte – è un Cinque Stelle, come dice il Pd? È’una figura terza, come dice il M5S dopo averne imposto il nome come precondizione al dialogo? – risulta l’ennesimo dibattito sul sesso degli angeli cui ci costringe la politica italiana. In questo momento se ne poteva fare a meno. La promessa di un governo "dove sarà difficile distinguere una misura o un obiettivo che sta a cuore a l'una o all'altra forza politica", pronunciata ieri da Conte alla festa del Fatto Quotidiano, sembra rivestire di parole morbide l’idea di un esecutivo del Tiremm’ Innanz, convalidata dal fatto che dopo molti giorni di tavoli e vertici non una sola parola è stata spesa sui contenuti e sul programma.

Quattordici mesi fa erano molto chiare le proposte al centro del patto che si stava stipulando e anche i loro destinatari: svolta securitaria e meno tasse (per il ceto medio, target Lega) e reddito di cittadinanza (per l’area della povertà e il Sud, target M5S). Adesso, mistero. Però sappiamo tutto sulle ambizioni di Luigi Di Maio, sulla crisi in corso tra un Beppe Grillo diventato governista e un Davide Casaleggio che teme di perdere il controllo sul partito, sulla resurrezione di Matteo Renzi e sulle difficoltà interne di Nicola Zingaretti. Anche il sentiment della Rete, che per giorni era sembrato piuttosto favorevole al nuovo governo, si sta modificando e lo slogan della prima ora – “Tutto meglio di Salvini” – si stempera in diffuse perplessità.