Scambiare e prestare soldi con l’intelligenza artificiale, e senza più banche

Per noi italiani con il sistema interno in crisi da anni e le banche che non finanziano quanto servirebbe, può sembrare strano quello che stiamo per dire, però è vero. Con la dematerializzazione, la demonetizzazione e la democratizzazione delle risorse finanziarie, oggi è il momento più potenzialmente esplosivo della storia umana per fare imprenditoria, indipendentemente da dove possiamo vivere sul pianeta. Perché? Semplice. Perché soltanto nel 2018, almeno 22mila aziende in tutto il mondo hanno preso in prestito oltre 380 miliardi di dollari dai servizi di crowdlending.

Come? Ah, okay, cos’è il crowdlending? È uno strumento che consente alle imprese – le startup in questo senso sono perfette – di ottenere un prestito direttamente da investitori privati e istituzionali in modo semplice e trasparente, senza ricorrere al canale bancario. Gli investitori, dal loro canto, hanno l’opportunità di far fruttare i propri risparmi scegliendo personalmente su quali progetti investire in base alla tipologia di rendimento più adatta al loro profilo (anche etico).

È sempre Peter Diamandis sul suo blog che apre la via alla discussione su robe un po’ astruse come Peer-to-peer lending (Prestito peer-to-peer, che a sua volta usate per lo scambio di file audio o video e che in sostanza, come dice la Treccani, è una «Rete informatica nella quale i computer degli utenti connessi fungono nello stesso tempo da client e da server. In tal modo, gli utenti sono in grado di accedere direttamente l’uno al computer dell’altro, visionando e prelevando i file presenti nelle memorie di massa e mettendo a loro volta a disposizione i file che desiderano condividere»); Ai financial advisors & robo traders (Consulenti finanziari che utilizzano l’Intelligenza Artificiale e robo commercianti) e Seamless Transactions (Transazioni senza interruzioni).