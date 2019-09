I 20 punti di Di Maio per il governo? Su ambiente e beni comuni ha toppato alla grande

Parliamo di contenuti per un attimo. Non di alleanze, futuro del Paese, Papeete, Partiti, totoministr e tiraemolla del volubile Di Maioi. Rimaniamo sui contenuti. I 20 punti del “capo politico” dei 5 Stelle hanno il merito di disegnare un’Italia con alcune caratteristiche chiare. Alcune certamente condivisibili, come un’autonomia differenziata sana, che non penalizzi le Regioni ma le responsabilizzi (magari coinvoglendo gli altri enti locali), piuttosto che l’esigenza di una manovra che abbassi le tasse sul lavoro o un maggiore impegno sulla scuola e la formazione. Altre discutibili. Infine alcune completamente campate per aria.

Mi riferisco ad alcuni specifici riferimenti sui temi beni comuni e svolta ambientale. Noi siamo per una transizione ambientale che ci porti a vincere una sfida globale che vede il Mondo percorre una strada senza uscita. Se non cambieremo molto nei nostri consumi, nelle modalità che abbiamo per spostarci, costruire e produrre, sarà inesorabile l’aumento di due gradi medi rispetto alla società pre industriale con il conseguente scioglimento dei ghiacciai perenni, aumento del livello del mare, della siccità, delle migrazioni e della povertà ambientale e di un aumento dei costi del welfare.

Ma proprio per questo, proprio per la portata delle sfide non possiamo prendere in giro gli elettori. L’obiettivo 100% energia rinnovabile, vuol dire davvero poco. Oggi le fonti fossili rappresentano circa il 52% della produzione totale di energia. A questi va aggiunto il 10% di energia che viene importato dall’estero, prevalentemente da Germania (prodotta in buona parte a carbone) e dalla Francia (fonte nucleare prevalente). Si noti che l’energia prodotta dall’estero e importata costa meno di quella italiana, sia per le fonti (carbone e nucleare costano meno del gas naturale, che come fonte fissa il prezzo di produzione italiano) sia per l’assenza di oneri di sistema così onerosi come quelli italiani.

Le scelte dei 5 stelle al Governo hanno reso più complicato per l’Italia puntare alle rinnovabili perché deprimono la produzione nazionale di gas naturale. Le fonti rinnovabili non programmabili (la maggior parte) non possono da sole sostenere l’intera rete con consumi come quelli italiani. La ricerca su accumuli, generazione distribuita, mini-reti intelligenti etc. è utilissima ma al momento non siamo in grado tecnicamente per ragioni di equilibrio della rete (dispacciamento) di fare a meno delle fonti fossili.