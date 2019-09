Enel va a produrre l’eolico in India, Eni scopre il gas nel delta del Niger: 10 notizie dalla Borsa

Finanza

Fca verso la riapertura dei negoziati, A2A e il botto nel secondo trimestre: 10 titoli da monitorare

Nissan e Renault starebbero lavorando ad un accordo per ridurre la quota in Nissan da parte di Renault, una buona notizia per la riapertura dei negoziati con Fca. A2A, intanto, nel secondo trimestre registra risultati superiori alle attese. Ecco le dieci notizie dalla Borsa per questa settimana