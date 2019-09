Jovanotti, poche storie: il Beach party fa male all’ambiente, rassegnati

Cioè, lui che tempo fa voleva far danzare le idee con Salvini, nel momento in cui Salvini chiudeva una parabola lunga quattordici mesi di discreditamento delle ONG si è prodigato in pari azione verso tutte le associazioni ambientaliste, spalando merda su di loro.

Forse è un bene, tutto questo, perché finalmente sappiamo chi è Jovanotti, colui che a lungo è stato considerato un guru della nuova sinistra pret-a-porter, amico di Renzi, è noto, ma mai ostile a nessuno, una sorta di profeta panteista oggi si mostra come un ultracinquantenne che si incazza se gli si fa notare che per divertirsi ha fatto danni probabilmente irreversibili, non solo quelli ambientali, certo presenti, ma soprattutto quelli culturali, infamando chi da sempre si sbatte per difendere l'ambiente e far passare l'idea che il pianeta Terra vada rispettato e arrogandosi il diritto di fare il cazzo che gli pare, perché altrimenti si è di quei brontoloni che tengono l'Italia in ostaggio dei propri no.

Si è sostanzialmente comportato, né più né meno, come il Capitano, lui che in effetti vestito da Capitano officiava matrimoni durante il tour, per poi passare a più cool abiti da pirata, andando a devastare anni e anni di lavoro con poche dichiarazioni, quelle sì peggio delle fogne di Nuova Delhi.

Fortunatamente nel 2050 il Pianeta imploderà e di tutto questo non resterà traccia, viene da dire, proprio come delle sue ultime produzioni musicali già dopodomani.