Pd e Cinque Stelle, ecco perché tutti vogliono il ministero del Lavoro

In tanti nelle ultime ore hanno preferito tirarsi fuori dal balletto convulso dei nomi sul futuro ministro del Lavoro del governo giallorosso. L’elenco dei papabili che circola è lunghissimo. La fortezza di Luigi Di Maio e del suo corposo staff è una delle maggiori poste in gioco sia per il Partito democratico sia per i Cinque Stelle. È a via Veneto che si trova la regia del reddito di cittadinanza, dei navigator e del futuro delle politiche attive del lavoro e di quota cento. Ed è da via Veneto che bisogna partire per innescare il percorso del salario minimo, degli aggiustamenti al decreto dignità e al Jobs Act, e pure quello del taglio al cuneo fiscale.

Ma in queste ore, di contenuti sul tavolo delle trattative ce ne sono pochi. Tranne qualche punto striminzito, buttato giù a favore dei titoli di giornale, da una parte e dall’altra tutti si guardano bene dal dire quello che conta, commentano in tanti, ovvero dove si intendono prendere i soldi per la prossima legge di bilancio.

Quelli che circolano all’impazzata, invece, sono i nomi. La trattativa Pd-M5S è ristretta a pochi rappresentanti delle correnti dei rispettivi partiti. Ed è un gioco a incastro con diverse pedine. Se i Cinque Stelle prendono il Lavoro, significherebbe dare il Tesoro e lo Sviluppo economico al Pd. Troppo per i grillini. I quali, però, se prendono il Lavoro, non possono prendere pure il Mise, come è stato finora con Di Maio.