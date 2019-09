Alla mostra del Cinema vince il femminismo. Ma quello sbagliato

Che il ruolo della donna fosse al centro di questa Mostra del Cinema di Venezia lo aveva preannunciato Alberto Barbera, dal 2012 di nuovo alla direzione del festival. Ed in effetti, a quasi due anni dallo scandalo Weinstein e dal Me too, seguito dalla vicenda Asia Argento-Jimmy Bennet, è questo il tema portante della Mostra. Dove, però, un certo neo femminismo inciampa su se stesso e sulla buccia di banana più scivolosa: la retorica dell’ideologia.

Neanche a dirlo, appena svelati i film in concorso fioccano le critiche per la scarsa rappresentanza di registe donne: due su 21. A rincarare la dose ci pensa Lucrecia Martel, presidente di Giuria, che appena sbarcata al Lido arriva in conferenza stampa a dibattere con Barbera di eventuali quote rosa e dichiara: “Non ci sarò alla cena di gala di Polanski per non dovermi alzare ed applaudire”. Solo che “J’accuse”, film sull’affaire Dreyfus firmato dal regista che dal 1977 ad oggi è sotto minaccia di estradizione da parte degli Stati Uniti per la violenza sessuale su una minorenne, è un esempio di grande cinema e per alcuni critici da Leone d’Oro. In sala stampa gli attori protagonisti- Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner - sono accolti da lunghi applausi in piedi, Polanski è il grande assente; il produttore Alain Goldman con i coproduttori Luca Barbareschi e Paolo del Brocco liquidano ogni tentazione polemica perché “non siamo in tribunale ma in un festival internazionale che celebra l’arte”.

Per dirla alla francese, touché: tanto più che la biennale cinema 2019 adempie a tutti gli effetti alla capacità dell’arte di essere specchio dei fenomeni profondi dei propri tempi, anche demistificando le credenze in atto. Infatti, le opere di donne sono ben presenti nel complesso nelle varie categorie, e donne sono 4 presidenti di giuria su 5: da Laurie Anderson, performer iconica della sperimentazione musicale e visiva, per Venice Virtual Reality, alle registe italiane Susanna Nicchiarelli per Orizzonti e Costanza Quartiglio per Venezia Classici. La “quota azzurra” tra i giurati è Emil Kusturika per Venezia Opera Prima Lugi De Laurentiis.