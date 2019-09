La ricetta di Nannicini: verde, innovazione, terzo settore e far pagare le tasse alle multinazionali

«Accorpare il ministero dello sviluppo economico con quello dell’ambiente, creare il ministero del terzo settore e chiedere un commissario europeo con una delega forte per stroncare l’elusione fiscale delle multinazionali». Si può parlare di poltrone, ma in un modo diverso. Ed è quello che ha provato a fare Tommaso Nannicini, senatore del Pd, lanciando il suo appello su Twitter, mentre Cinque Stelle e democratici battibeccavano su Di Maio, sulla natura super partes di Giuseppe Conte e sulla presenza o meno di vicepremier al governo. Ribadisce il concetto oggi, Nannicini, alla vigilia del voto, a suo modo decisivo, sulla piattaforma Rousseau, che sancirà la nascita o la morte in culla del governo giallorosso: «Alt - ci interrompe - io lo chiamerei governo verde, contrapposto al governo nero di Salvini».

Che significa?

Che al di là delle dichiarazioni di principio, un governo funziona se indica delle priorità, non se è semplicemente la somma di due identità distinte. Renzi ha ragione: il governo dura se è di qualità. Non è una questione di palazzo, ma politica: i governi vanno avanti se danno risposte ai cittadini, non staff ministeriali ai capicorrente. Sin dal giorno in cui è iniziata la crisi, ho sempre pensato che le soluzioni migliori fossero il voto subito o un governo con l’ambizione di essere di legislatura, per indicare al Paese nuove opportunità di crescita diverse dalla narrazione di Salvini. La soluzione peggiore sarebbe un governo di transizione, che fa una legge di bilancio ragionieristica e ci porta al voto in primavera.

Teme che nasca un governo di questo tipo?

Temo che nasca un governo che non affronti alcune delle priorità di questo Paese, quelle in grado di aiutarci a superare vent’anni di stagnazione economica.

La prima priorità?

Che la transizione ecologica sia opportunità e non vincolo. E che la transizione tecnologica sia giocata in attacco da una grande economia manifatturiera come l’Italia.