Governo, i Cinque Stelle fanno un passo indietro, ma chi rischia davvero è il Pd

Il passo indietro di Luigi Di Maio, che rinuncia alla poltrona di vicepremier, stretto nella morsa di Beppe Grillo e Giuseppe Conte, sembra aver sbloccato in maniera risolutiva il lungo braccio di ferro tra Pd e M5s in vista della formazione del nuovo governo giallo-rosso. Tutto bene, quindi? Non proprio. Perché se Nicola Zingaretti sfoggia sorrisi in pubblico e mostra soddisfazione "per i passi avanti ottenuti", in privato, nel chiuso delle stanze del Nazareno, comincia a serpeggiare un po' di preoccupazione.

In particolare è stato il sondaggio di Swg, da sempre uno dei più attenzionati in casa dem, a far scattare il campanello d'allarme. In primis per il dato generale delle intenzioni di voto, che fa segnare una crescita di quattro punti del Movimento 5 Stelle e una lieve flessione del Pd. E poi il dato specifico degli elettori democratici, con un 35% che sostiene convintamente la scelta di Giuseppe Conte per il ruolo di premier (e un 58% che non la ritiene comunque una scelta inaccettabile).

Ecco, il sospetto che sta aleggiando negli alti vertici dem è che il Pd stia allevando una sorta di serpe in corpo, che potrebbe finire per cannibalizzare il progetto della creazione dell'unica, vera alternativa a Matteo Salvini. Diversi deputati e senatori - anche nella stragrande maggioranza dei quali, in queste ore, fa apparire il Pd un inedito blocco granitico a sostegno del segretario - stanno cominciando a storcere il naso. Perché, se è vero che è arrivato l'agognato passo indietro di Di Maio, è altrettanto vero che i dem di passi indietro, prima, ne avevano già fatti parecchi.