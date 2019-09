Pd e M5S troppo maschilisti? Ecco come sarebbe un governo tutto al femminile

Non sappiamo ancora come si concluderà la crisi di governo. Probabilmente il Conte bis nascerà e sarà sancita ufficialmente la nuova maggioranza politica M5S-PD. In queste settimane l’opinione pubblica si è divisa tra chi è disinteressato e forse addirittura infastidito dalle continue dichiarazioni dei politici e chi, invece, prova a capire quali saranno i possibili scenari futuri. Sui quotidiani intanto impazza il Totoministri. Certamente, ritenere la discussione dei nomi non encomiabile, per usare un eufemismo, probabilmente non è del tutto corretto. Dietro ogni nome, infatti, vi è una visione e collocazione politica, di conseguenza sapere se un certo profilo occuperà un dicastero rispetto a un altro, aiuta anche a comprendere come verrà declinato ogni specifico tema. Gran parte dei nomi che circolano sono tuttavia maschili, mentre la formazione del nuovo esecutivo potrebbe essere una buona occasione per dare il giusto spazio a donne che si sono distinte per capacità e competenza. Non è retorica e nemmeno demagogia sostenere che alle donne spettano ruoli e ministeri chiave, anzi è ancora frustrante nel 2019, dover segnalare la necessità che la presenza femminile sia numericamente adeguata. Allora abbiamo pensato di segnalare qualche nome che secondo noi farebbero la differenza nel prossimo Governo.

Facciamo qualche nome: Laura Boldrini, presidente della Camera dei deputati nella scorsa legislatura, attualmente deputata, con una prestigiosa attività internazionale a sostegno dei rifugiati; Lia Quartapelle già deputata nella precedente legislatura e componente della commissione esteri, nonché ricercatrice all'ISPI, l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale; Monica Cirinnà nota soprattutto come promotrice e prima firmataria della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulla disciplina delle convivenze. A proposito di donne che hanno contribuito a rilevanti introduzioni nel nostro ordinamento giuridico, Mara Carfagna, attuale Vicepresidente della Camera e consigliere comunale a Napoli, più volte deputata e già Ministro per le Pari Opportunità dal 2008 al 2011, nota soprattutto per aver voluto l’introduzione del reato di stalking. Elly Schlein, eletta europarlamentare nel 2014 si è impegnata su temi quali diritti, immigrazione, giustizia fiscale, conversione ecologica, lotta alla corruzione e alle mafie e nel 2016 è stata anche nominata relatrice per il gruppo Socialista e Democratico sulla riforma del Regolamento di Dublino.