Rousseau, ha stravinto il “sì” all’accordo di governo Pd-Cinque Stelle

pasto mobile

In ufficio o in viaggio, la “schiscetta” ormai si compra al supermercato

Quello del cosiddetto “food to go”, ovvero il pasto pronto per essere mangiato, è in crescita: +12,3% nel 2018. Posta la comodità e la velocità di consumo, però, bisogna mettere in conto la perdita di molte proprietà nutrizionali