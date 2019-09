Disastro Brexit, il parlamento inglese incarta Boris Johnson

Boris Johnson ha infranto la prima regola della Brexit: non svegliare il Parlamento che dorme. Ieri ha perso in un colpo solo il suo primo voto in Aula da premier e la maggioranza che teneva in piedi il governo. Laburisti, nazionalisti scozzesi, indipendenti e liberaldemocratici hanno approvato una mozione per costringere oggi la Camera dei Comuni a votare una legge che posticipi la Brexit: 328 sì, 301 no. Lo hanno fatto grazie al voto di 21 deputati ribelli del partito conservatore. E se la legge oggi sarà approvata, Johnson chiederà le elezioni anticipate entro un mese. Se i due terzi dei parlamentari approveranno, si voterà il 14 ottobre, tre giorni prima del Consiglio europeo, l'evento in cui secondo il governo inglese si dovrebbe trovare un accordo con la Commissione europea. Chi vincerà deciderà il destino della Brexit. Ancora una volta l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea si è rivelata più difficile del previsto. Ma questa volta Boris si è messo da solo nel pantano.

Una settimana fa il premier aveva chiesto alla regina Elisabetta di sospendere l’aula per cinque settimane a ridosso della scadenza del 31 ottobre per non permettere alle opposizioni di prolungare la Brexit ancora una volta. Un colpo di mano che ha risvegliato l’opinione pubblica inglese fino a quel momento rassegnata a veder il governo fingere di voler trovare un accordo con l’Unione europea. Da quando il 24 luglio è diventato leader dei conservatori e in automatico premier, Johnson ha potuto giocare da solo sfruttando le posizioni confuse e disunite delle opposizioni. La richiesta di sospensione però ha spostato il conflitto dai mass media all’aula del Parlamento. E nella Camera dei Comuni, dove la sua retorica pro Brexit diventa un mezzo e non un fine, Johnson ha trovato le stesse difficoltà del suo predecessore Theresa May: Parlamento in stallo, veti incrociati e il partito conservatore diviso al suo interno.