Il governo Conte bis, ecco la lista dei ministri

Il grande mentitore

Le “non-verità” di Salvini hanno avvelenato il Paese. È tempo di abbandonarle

Ora che si sta per formare un nuovo governo allontanando Salvini, è anche il momento per ripromettersi di abbandonare quella retorica di “mezze verità” che ha distorto (e guastato) la nostra capacità di capire cause e conseguenze di quel che succede nel mondo. Il Capitano di quest’arte era maestro