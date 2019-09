Ciao ciao populismi, col Conte bis ha vinto il sistema (e il buon senso)

A cosa hanno detto Si il 79% per cento degli elettori della piattaforma Rousseau che si sono espressi a favore del governo Pd Cinquestelle? All’inevitabile, viene da rispondere. A un inevitabile governo di sistema. Perché è stata la necessità del sistema – con tutto ciò che questa parola racchiude di neutro nel suo perimetro significante: equilibri geopolitici, stabilità istituzionale, tenuta sociale ed economica, logiche di apparato e di sicurezza - a rendere inevitabile, e perciò necessario, il cosiddetto governo giallorosso. È stata la necessità del sistema a piegare – per forza delle cose – anche i dubbi e le resistenze interne al Pd rispetto a un’intesa vissuta con riottosità e diffidenza e simmetricamente a generare la terza metamorfosi del movimento Cinquestelle: da partito-piazza a partito sistema, appunto.

Qualcuno avrà notato che Luigi Di Maio ieri, accanto a riflessi antichi nel definire “un plebiscito” il voto su Rousseau, ha definito il movimento Cinquestelle come “garante della stabilità”. Un lessico lontanissimo fino a ieri dall’incedere retorico abituale dei Cinquestelle ma che dimostra come la metamorfosi a cui si accennava abbia compiuto, indotta dalla pressione degli eventi, parte del suo corso. Una parabola, quella dei Cinquestelle, simile, si è detto, a quella di Tsipras in Grecia. Perché alla fine – e anche questo si è detto - con il populismo non si governa, e insomma tu puoi anche combattere l’establishment ma non senza un establishment alternativo, e soprattutto non senza avere in mente e in vista il progetto di un altro o nuovo approdo.

È questo ciò che, nella loro insipienza, è completamente mancato alle forze populiste al governo. E così malgrado le convulsioni e le crisi attraversate negli ultimi anni l’unico partito italiano che ha mantenuto un rapporto organico con l’establishment, con il sistema profondo, con l’infrastruttura istituzionale del paese è il Partito democratico. Ed è un dato, non una cosa negativa o positiva. Un dato che genera delle conseguenze come quella per cui è stato attraverso il Pd, la sua capacità di mediazione, di articolazione e di negoziazione che in parlamento si è ricomposto un governo alternativo a quello gialloverde, esploso per un voltaggio eccessivo di competizione su temi elettoralistici e sull’asta al rialzo di toni demagogici e populisti, come se la prassi di governo fosse la prosecuzione della propaganda con altri mezzi.