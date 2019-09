Come inventare una lingua nuova, con suoni che nessuno ha mai utilizzato prima

Una delle imprese più misconosciute (ma anche più interessanti) compiuta dall’essere umano è stata quella di mappare tutti i suoni presenti nelle lingue del mondo. Una operazione occidentale, certo: e lo si capisce dalla mentalità sistematica, dallo schema del catalogo, dall’idea di tabella che tutto contiene. E poi, come è ovvio, dal fatto che ogni suono è rappresentato con lettere dell’alfabeto latino, modificate all’occorrenza.

Eppure, come si racconta in questo non brevissimo video (ma comunque interessante: inizia con una panoramica sul tema, mai abbastanza approfondito, della distanza tra spelling e scrittura nella lingua inglese), esistono in questa tabella, in particolare nella sezione “consonanti” degli spazi vuoti.

Sono quelli che gli esseri umani potrebbero fare, ma non fanno. E poi ci sono quelli che, secondo i glottologi, sono solo impossibili. La bocca è un meccanismo limitato, e ammette soltanto alcune combinazioni tra movimenti della lingua, delle labbra e del palato. Eppure la sfida è aperta: forse, con esercizio e allenamento, qualche suono è raggiungibile (e il protagonista ci prova, ma senza successo).