Giallorossi, un consiglio: tenete la foto di Salvini sulla scrivania

Tenetevi una foto di Salvini, perché nessuno si basta da solo e non basta il rapporto col popolo per governare. Perché di ascoltare analisi retrospettive e retroscena che parlano di un leader che ha fatto il vuoto attorno a sé, che si è circondato di fedelissimi signorsì, che non ascolta più nessuno, che è convinto di essere l’unico depositario della verità, sinceramente, non ne abbiamo più voglia. Né abbiamo bisogno di taumaturghi che credono di rappresentare da soli la volontà di 60 milioni di italiani.

Tenetevi una foto di Salvini, perché la politica non è comunicazione e soprattutto non è una somma di istanti in cui chiamare l’applauso. È sangue e merda, diceva Rino Formica. È mediazione degli interessi, non decisionismo. È gestione del dissenso, non del consenso. È lavorare in silenzio, non una costante televendita. È cambiare il Paese senza bacchette magiche, che Montecitorio non è Hogwarts e voi non siete Harry Potter. Tenetevi una foto di Salvini, perché se fallirete è lui che torna.