Cina, Madagascar, Mozambico, le relazioni equivoche di Bergoglio

Uguale se non peggio il Madagascar. 11 mila persone detenute in maniera arbitraria e in condizioni disumane nel solo 2018, 4 mila morte nel sud del Paese negli ultimi 5 anni per un giro di vite sul furto di bestiame. Un vero far west dove il diritto alla libertà e alla presunzione di innocenza vengono del tutto ignorate e dove si può rimanere in attesa di un processo per anni. Una situazione del tutto ignorata dal presidente Andry Nirina Rajoelina, un passato da disc jockey e al potere dal 2009 grazie a un colpo di stato. Un personaggio con il quale papa Francesco dovrà necessariamente confrontarsi e al quale non potrà non fare richieste scomode accuratamente evitate con Xi Jimping.

Risale infatti a settembre 2018 la storica intesa tra la Cina e la Santa Sede sul problema della nomina dei vescovi. Un do ut des che costringe la Chiesa a riconoscere la validità della nomina governativa dei vescovi e Pechino la giurisdizione papale sui fedeli cattolici. Xi Jimping e soci però fanno orecchie da mercante: gli ultimi mesi raccontano di croci distrutte, catechismo proibito, tombe divelte nella provincia dell'Henan, dove la i cattolici arrivano al 4% della popolazione, come nel resto della Cina. L'obiettivo è chiaro: intimidire coloro che vorrebbero convertirsi al cattolicesimo e uniformare la Chiesa cinese ai voleri del governo. L'accordo quindi è solo un inutile palliativo e nulla sembra essere davvero cambiato dai tempi di Mao. Speriamo che stavolta papa Bergoglio si faccia sentire ed eviti i tatticismi: la Chiesa e il mondo hanno bisogno di altro.