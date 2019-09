Conte bis, ora bisogna rimediare ai disastri di Salvini (e non sarà affatto facile)

Si brinda, dunque, e si festeggia, cercando almeno per il momento di dimenticare il vero problema che seguirà alle cerimonie e ai riti dei prossimi giorni. È riassumibile in una parola: discontinuità. Se ce n’è una moderata dose negli uomini, dovrà necessariamente essercene nelle cose. Non sarà facile, e non soltanto sui terreni tanto attenzionati dell’immigrazione e delle misure economiche, dove si potrà agire bordeggiando almeno per un po’. Fra le novità dell’esecutivo, ad esempio, c’è il ritorno del ministero delle Pari Opportunità guidato dalla Pd Elena Bonetti e di quello dello Sport assegnato al M5S Vincenzo Spadafora, che si troveranno ad affrontare una prevedibile marcia indietro su due dei provvedimenti-bandiera del vecchio governo, fortemente sostenuti dai grillini ma ascrivibili all’iniziativa leghista: il Codice Rosso (made in Giulia Bongiorno) che la sinistra Pd criticò come misura inefficace e velleitaria e la riforma del Coni (made in Giancarlo Giorgetti) che ha stroncato il Comitato Olimpico di Giovanni Malagò trasferendo poteri e miliardi alla nuovissima Sport e Salute. Che fare? Un immediato rewind oppure qualche mese di melina prima di aggiustare le cose?

Ai Beni Culturali, dove si reinsedia Dario Franceschini, la situazione è ancora più complicata. L’esponente Pd, gran tessitore della mediazione con i Cinque Stelle e adesso pure capo della delegazione democratica, è anche il titolare della riforma del 2014 che l’ex-ministro grillino Alberto Bonisoli ha appena demolito, con uno degli ultimi atti del vecchio governo gialloverde, portato a termine a Ferragosto quando la crisi era già conclamata e contestatissimo dalla sinistra (nonché dalla gran parte degli operatori del settore). Tenerla o buttarla via prima ancora che entri effettivamente in vigore? E come farlo senza irritare i nuovi alleati?