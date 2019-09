Al Quirinale hanno giurato i ministri del governo Conte bis

Dal San Paolo alla Farnesina

Tante gaffe ma poco potere. Ecco perché Di Maio agli Esteri conterà poco

Come Angelino Alfano nel 2016, il politico del M5S ha barattato il suo peso politico in una coalizione innaturale in cambio della Farnesina per godersi il suo ultimo giro di giostra politica. Sbaglierà qualche congiuntivo ma farà meno danni del previsto perché la politica estera la fa il Quirinale