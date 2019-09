Salvini insidiato dai suoi, Forza Italia a pezzi: la destra è un cumulo di macerie

Il timore che serpeggia tra i quadri leghisti è che l’elettorato meno militante e più riflessivo diffidi, dopo il rocambolesco esito della crisi di governo, della capacità di Salvini di mettere a sistema il consenso. Per uscire dall’angolo Salvini ha convocato per ottobre la piazza a Roma da cui risuoneranno le accuse contro il “governo ribaltonista”, come viene già definito il Conte-bis dal discorso leghista, e la messa in stato di accusa di un esecutivo colpevole di aver impedito le elezioni e di essere organico all’Unione europea. Un ritorno al movimentismo e una scommessa sul fallimento del Conte-bis.

A guardar bene è lo stesso schema che ha scelto di seguire Giorgia Meloni, la quale tuttavia contesta a Salvini la dilazione della mobilitazione popolare. Le elezioni negate, secondo la Meloni e i suoi, infatti, richiedono una mobilitazione immediata di piazza per denunciare in diretta il presunto strappo democratico che Pd e Cinquestelle starebbero consumando ai danni della nazione. E infatti la leader di Fratelli d’Italia ieri al grido di “No all’oscena spartizione delle poltrone” ha convocato lunedì davanti a Montecitorio una manifestazione di protesta mentre si voterà la fiducia al governo.

È comunque evidente una polemica sottotraccia tra la Lega e Fratelli d’Italia che rivela lo stato di tensione esistente tra i due partiti. Meloni contesta a Salvini, e a dire il vero non da oggi, la dilazione e il rifiuto di saldare in un’alleanza formale le due forze sovraniste. E d’altra parte Salvini non ha mai nascosto con i suoi di voler perseguire una sorta di vocazione maggioritaria per la Lega che le circostanze attuali dovrebbero, secondo i suoi calcoli, implementare. E del resto nella percezione dei vertici del Carroccio potenziali alleati come la Meloni sono percepiti come degli ausiliari di complemento. Non è meno smarrita la terza gamba del centrodestra: Forza Italia sembra oscillare tra la spinta all’opposizione e la tentazione di un sostegno esterno al nuovo governo. Gli azzurri non voteranno la fiducia e parlano di “governo più a sinistra della storia” ma poi in sostanza sarebbero già una trentina i parlamentari (più di venti al Senato) pronti a puntellare l’operazione Conte, gli stessi che erano già disponibili a sostenere “l'ipotesi Orsola” del governo istituzionale.