Più investimenti verdi, meno spese pazze: ecco il piano di Gualtieri per far ripartire l'Italia

L’amico degli eurocrati, il presidente della commissione economia e finazie dell’Europarlamento, il ministro mandato da Merkel e Macron a fare macelleria sociale in Italia. Anzi no, il comunista che suona Bella ciao con la chitarra in una trasmissione televisiva, vicedirettore dell’istituto Gramsci, che toglierà ai ricchi per dare ai poveri. Per non sbagliare nell’attaccare Roberto Gualtieri, neo ministro dell’economia e delle finanze del governo Conte Bis, Salvini e le opposizioni provano a sparare da destra e da sinistra. La realtà è che questo mite professore di storia - un secchione dalla battuta facile, così lo raccontano gli amici - è il peggio che poteva capitare loro. Perché sì, è vero, Gualtieri è molto amico di Mario Draghi e del duo Juncker-Moscovici che valuterà la nostra prossima manovra finanziaria e conosce alla perfezione le regole e le procedure europee in materia di finanza pubblica. Ma anche perché Gualtieri è tutto tranne che una vestale dell’austerità, dei parametri di Maastricht e del pareggio di bilancio.

Investimenti, investimenti, investimenti. Chi lo conosce bene sa che è questa la sua ossessione, e che sarà questa la parola d’ordine della prossima manovra. L’obiettivo, soprattutto, sarà convincere la Commissione Europea che gli investimenti pubblici e le misure a sostegno di quelli privati non devono essere considerati deficit, ma l’architrave su cui costruire una politica economica espansiva. E il grimaldello con cui farlo saranno le parole della neo presidente della commissione Urusla von der Leyen, che nel suo discorso d’insediamento ha annunciato un ambiziosissimo piano di sostegno agli investimenti green - un trilione di euro entro il prossimo decennio, ha promesso - per fare dell’Europa il primo continente a emissioni zero entro il 2050, “la più grande sfida e opportunità dei nostri tempi”.