Seri ma non troppo: tutte le gaffe dei neo ministri (per far partire il governo con il piede giusto)

Dopo aver trascorso un anno e due mesi scarsi a metterci le mani nei capelli, il governo gialloverde è infine caduto, il ministro della paura Matteo Salvini è stato messo all’angolo e il Paese ha improvvisamente riacquistato una parvenza di democraticità, cedendo il passo ad una nuova maggioranza e ad un nuovo governo. A fronte di innumerevoli motivi di preoccupazione, però, bisogna ammettere che Lega e Movimento Cinque Stelle al governo avevano anche saputo farci ridere. Da Gianmarco Centinaio, il leghista della mail terronsgohome, a Marco Bussetti, il ministro dell’Istruzione secondo il quale “al Sud servono più impegno e lavoro”, a Lorenzo Fontana, quello che a pochi giorni dalla presa dell’incarico aveva dichiarato che “le famiglie gay non esistono”, gli italiani hanno dovuto salutare una serie di personalità di cui di certo non si dimenticheranno. E se quello che ci mancherà di più è senza dubbio Danilo Toninelli (non ce ne voglia a male), è anche vero che è arrivato il momento di lasciarci alle spalle i “tunnel del Brennero” e i decreti “scritti col cuore” e guardare avanti. La nuova classe di ministri appare seria e preparata. Dovremo imparare a conoscerli, a maggior ragione se saranno destinati ad arrivare alla fine della legislatura. La speranza, però, è che a loro volta sappiano intrattenerci a dovere. Anche, perché no, per aiutarci ad esorcizzare lo spettro del sovranismo. Fra scivoloni, figuracce e curiosità, ecco dunque i ritratti “colorati” dei membri del governo Conte Bis. Con i migliori auguri di buon lavoro.

Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio

Il 38enne di origine veneta, ma eletto in Trentino, nel governo giallorosso era ministro per i rapporti con il Parlamento. Il nome è noto soprattutto per la riforma del taglio dei parlamentari e per l’introduzione del referendum propositivo, due norme che si sono arenate con la crisi del governo Conte I. Ma si era distinto anche, nel 2013, quando, in occasione della ricandidatura di Giorgio Napolitano a capo dello Stato, sul suo blog aveva scritto “Oggi è il 20 aprile, giorno in cui nacque Hitler. Sarà un caso, ma oggi muore la democrazia in Italia”. Un’uscita non proprio felice, prontamente rimossa qualche ora dopo. Pare anche che ad un certo punto si fosse messo a cercare un “giornalista tuttofare” offrendo un lauto compenso, meno di 3 euro l’ora. Attenzione, perché potrebbe essere poco ferrato sui nomi: nel settembre 2018, vedendo il ministro Paolo Savona, lo indirizzò come prima come “Tria”, poi con un “Mo…” (che forse sta per “Moavero”), imbroccando il nome giusto solo al terzo tentativo.

Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri

Il capo politico del Movimento 5 Stelle, ex ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle Politiche sociali ed ex vicepremier del governo gialloverde è ormai il numero uno delle gaffe tra i politici italiani. Dal corpo umano che sarebbe “composto al 90% d’acqua” alle “lobby dei malati di cancro” al congiuntivo traballante, agli italiani ha già regalato grandi risate. Il nuovo posto al governo promette bene: ha già collocato in Venezuela il dittatore (cileno) Pinochet, chiamato a più riprese “Ping” il presidente cinese (il nome è Xi Jinping), e parlato di “tradizione democratica millenaria” riferendosi alla Francia (che però è stata una monarchia assoluta fino alla rivoluzione francese del 1789). Ciliegina sulla torta, in un’occasione arrivò ad annoverare, tra i Paesi del Mediterraneo, niente meno che la Russia. Niente da aggiungere: la sua nomina a ministro degli Esteri sembra già spianargli la strada per mantenere il primato ancora a lungo.

Roberto Gualtieri, Ministro dell’Economia

Eurodeputato di lungo corso alla guida della Commissione Affari economici del Parlamento Ue, molto benvoluto a Bruxelles (ha un filo diretto con Mario Draghi) e professore di Storia alla Sapienza, il 53enne neo ministro dell’Economia non sembra aver dato molto spettacolo di sé nel corso della sua carriera politica. Tutt’al più, si è scoperto che è un grande appassionato di musica: partecipando alla trasmissione “Alta fedeltà” ha fatto sfoggio della sua abilità nel suonare la chitarra, performando una versione in Bossa Nova di “Bella ciao”.