Tante gaffe ma poco potere. Ecco perché Di Maio agli Esteri conterà poco

Ha provocato la prima crisi diplomatica tra Italia e Francia dalla seconda guerra mondiale, causando il ritiro dell’ambasciatore francese a Roma. Ha offerto l’uso della piattaforma Rousseau ai gilet gialli negli stessi giorni in cui alcuni di loro demolivano l’ingresso di un edificio governativo a Parigi. Non pago, ha incontrato Christophe Chalencon, il leader più estremista dei gilet gialli che ha detto di essere «pronto a intervenire con dei paramilitari» per far cadere il governo francese. Per rimediare ha inviato una lettera a Le Monde in cui ha definito la Francia un Paese con una «tradizione democratica millenaria». In un incontro ufficiale a Shanghai ha chiamato «presidente Ping» il segretario del partito comunista cinese Xi Jinping, confondendo il cognome (che viene prima) con il nome. Un po’ come se avesse chiamato Giuseppe Conte, “Peppuccio”. Nel 2016 ha detto che il dittatore cileno Augusto Pinochet era venezuelano e che la Russia è un Paese del Mediterraneo. A febbraio del 2015 ha scritto su Facebook che le aziende giapponesi «Scippano i nostri migliori gioielli di famiglia. In Italia invece per restare nell'Euro e fare contenta la Merkel, Renzi svende tutto pur di saziare le banche europee», mentre chiedeva di firmare una petizione per uscire dalla moneta unica. A maggio dello stesso anno ha detto che «è ora di preferire gli italiani alle imposizioni della Merkel». Leggetelo tutto d’un fiato perché questo è il curriculum di gaffe ed errori politici grossolani del prossimo ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il più giovane di sempre.

Come Angelino Alfano nel 2016, il capo politico del M5S ha barattato il suo peso politico in una coalizione innaturale in cambio della Farnesina per godersi il suo ultimo giro di giostra politica. Logorato dall’esperienza del governo gialloverde, commissariato da Beppe Grillo durante la crisi di governo, con il Movimento crollato nei sondaggi, Di Maio sa che dopo il 2022 si chiuderà la sua esperienza politica ad alto livello. E se il curriculum non riempie la mezza pagina, quale miglior ministero per stringere mani importanti, crearsi una rubrica internazionale e sfruttare le conoscenze per un’avventura in Europa o la presidenza di qualche fondazione in futuro? Voleva il ministero della Difesa, ma secondo fonti parlamentari Sergio Mattarella avrebbe messo il veto. Fosse vero, lo capiremmo. È un ruolo troppo strategico per lasciarlo a un trentatreenne che ha attaccato i leader di Francia e Germania. E mentre tutti gli alleati della Nato concordavano nel cacciare il dittatore venezuelano Nicolas Maduro ha imposto al governo di non riconoscere Juan Guaidò, lasciato l’Italia isolata in un limbo.