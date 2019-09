Tarantino sessista? È la critica cinematografica che è finita

Basta leggere le ultime critiche — pubblicate su grandi testate, non siti web di qualche circolo di filmografia marxista — mosse all’ultimo film di Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood (nelle sale in Italia dal 18 settembre) per vedere la spocchia moralistica della critica di oggi. Un film non politico ma che è diventato politico nel suo non corrispondere (se non addirittura ignorare) le richieste odierne ideologiche di diversity, identity politics, metoo, femminismo. “Ridicolmente bianco”, “una celebrazione del maschio bianco” tuona Richard Brody sul New Yorker (abbandonandosi più a una recensione su Tarantino che sul film in se stesso, praticamente ignorato), “sadico, violento, razzista e con fantasie misogine che egli insiste siano solo finzione, non vita reale” scrive sul Times Larushka Ivan-zadeh (lasciando interdetti, forse la giornalista ha alcune lacune sui concetti di realtà e finzione), “moralmente repellente nella violenza contro le donne” ancora Caspar Salmon sul Guardian. Critiche simili, che paiono dimenticare l’aspetto principale: Once Upon a Time in Hollywood è un film, non un precetto di condotta morale.

“I just make movies” rispose lo stesso Tarantino durante un’intervista su Django Unchained, altro film controverso e ultracitazionista, al giornalista di Channel 4 Krishnan Guru-Murthy che sottintendeva, mellifluamente, una correlazione fra la violenza della pellicola — e di tutta la sua filmografia — e quella reale. Tarantino rifiutò di discutere anche solo l’ipotesi, aggiungendo, perentorio: “It's a movie, it's a fantasy. It's not real life” (finendo, spinto dall’insistenza di Guru-Murthy, alla collera del famoso: “I’m shutting your butt down”). O pensiamo a Cannes 2018 quando in conferenza stampa alla domanda metoo della giornalista del New York Times sul perché la protagonista di Once Upon Time in Hollywood, Sharon Tate, fosse per lo più muta, risponde, visibilmente infastidito: “Semplicemente rifiuto le sue ipotesi’” chiudendola lì. E diventando il nuovo vate di una libertà dell’arte per l’arte senza precetti moralistici, quote rosa e razziali, misurazioni di violenza e correttezza politica e ideologica, che fanno tutto ormai così liberal, così Hollywood.