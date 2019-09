Paura nel Pd: sono arrivati al governo, ma il partito rischia grosso

Un cambio di paradigma netto, una cesura con un passato troppo recente per non essere considerato. Così il Partito democratico sta approcciando a questa nuova (inaspettata, almeno nei tempi) avventura di governo. Al Nazareno le indicazioni sono chiare. Limitare lo strapotere mediatico di Conte e dei Cinque Stelle. Come farlo? Ridando centralità al Pd, non delegando l’azione e l’elaborazione politica al governo, come è stato fatto nel recente passato.

L’ordine è arrivato forte e chiaro. E si rispecchia nella formazione del governo. Un esecutivo soppesato grammo per grammo, non solo con gli alleati di governo, ma anche all’interno dello stesso Pd. Tutte le aree rappresentate, ma nessun big in squadra (a parte l'immancabile Dario Franceschini e la vicesegretaria Paola De Micheli). Oltre a Nicola Zingaretti, fuori anche l’altro vicesegretario Andrea Orlando, fuori Graziano Delrio, fuori i pezzi da novanta del renzismo, fuori i capigruppo Delrio e Marcucci, fuori il presidente Paolo Gentilioni (destinato a un posto da commissario a Bruxelles), fuori il suo predecessore Matteo Orfini, fuori l'ex segretario Maurizio Martina.

Il motivo l’ha spiegato bene Roberta Pinotti, altro ex ministro ai tempi di Renzi e Gentiloni e oggi impegnata in segreteria con Zingaretti. «Se c’è una cosa che abbiamo sbagliato negli scorsi anni, è stato dimenticarci del partito per concentrarci sul governo. E gli elettori, che hanno cominciato a percepirci esclusivamente come una forza politica legata alla stabilità, ci hanno voltato le spalle». È una presa di coscienza molto precisa, che condizionerà l'attività del partito e del governo nei prossimi mesi.

Il non detto di tutto questo è quello che filtra in tutte le chat interne che contano tra i dirigenti del Pd. La grande paura è quella di essere messi in ombra dal presenzialismo di Conte e dall'attivismo dei Cinque Stelle. Per cui massima priorità all’attività del partito. Le decisioni importanti verranno prese al Nazareno, a differenza di quanto avveniva ai tempi, soprattutto, del governo Renzi, quando anche le riunioni di partito si facevano a Palazzo Chigi. E, specie a livello di comunicazione, sarà al quartier generale che verrà gestito gran parte del flusso.