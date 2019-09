Cambiamento climatico, anche la virtuosa Germania è nei guai con le emissioni. Ed è colpa del carbone

Proprio la mancanza di vincoli, non sono previsti né sanzioni né controlli sulle emissioni prodotte ogni anno e gli Stati possono ancora vendere le quote in eccesso di C02, ha impedito di fatto un tracollo del carbone. Sebbene in vent’anni il consumo di questo combustibile fossile si sia ridotto, Cina e Stati Uniti mantengono salde le prime posizioni, mentre in India nel 2040 si prevede persino un raddoppio.

L’Unione Europea, che ha avuto il merito di ospitare una delle delegazioni più numerose alla Conferenza sul Clima di Parigi, dopo quella di Copenaghen nel 2009, dovrà ammettere per prima al summit di New York e alla Cop25 in Cile, di aver fallito rispetto agli impegni assunti. Conta poco l’intenzione della presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen di tassare il carbone per disincentivarne il consumo, e azzerare così la produzione, se non si risolveranno le resistenze dei Paesi dell’Est europeo. E la Germania non farà la sua parte. Senza fare sconti a nessuno. Ma prima di tutto a se stessa.