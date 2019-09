Se il mondo va a rotoli, è perché ci siamo persi. Ecco come tornare ad una cultura della collettività

Negli ultimi mesi ho avuto molteplici occasioni di poter partecipare come speaker a eventi di rilevanza nazionale in cui venivano trattate tematiche centrali, oggi, nella nostra società. Ho potuto condividere i palchi con esponenti di primaria importanza nella scena politica, sociale, scientifica, economica, artistica e filosofica del nostro Paese. Penso all’evento istituzionale per lo sviluppo sostenibile organizzato da ASviS, al FED organizzato da Confindustria Giovani e Facebook, al Festival del Lavoro, al Meeting di Rimini o al TEDx di Cortina solo per citarne alcuni. Al Meeting di Rimini dello scorso agosto sono stato sia attore sia spettatore in un’edizione del meeting dell’amicizia tra i popoli che per me si è rilevata molto speciale. Speciale non tanto per la cornice e la matrice originaria dell’evento (a cui partecipavo per la prima volta), e per la sensibilità e la sorprendente affinità con una platea d’eccezione, quanto per come ci sono arrivato, e per lo stato d’animo e il convincimento che mi hanno fatto maturare gli eventi di cronaca, di politica, di economia, nazionali e mondiali, susseguitisi in questa estate duemiladiciannove.

Un’estate in cui ho percepito con estrema chiarezza la volatilità delle situazioni che quotidianamente scandiscono il tempo del mondo, l’incertezza delle convinzioni su cui si sono rette per secoli le credenze dei popoli, la complessità degli scenari mondiali che si sono prospettati all’orizzonte e l’ambiguità dei personaggi che sono protagonisti dei fatti che stanno scandendo questo arco di storia contemporanea. In sintesi, la fragilità del nostro tempo.

Ho la netta consapevolezza che mai, come nell’epoca in cui siamo recentemente entrati, la nostra reazione alla costruzione di una realtà sempre più pervasivamente manipolata e controllata sia incarnata in un profondo e acuto smarrimento riguardo al senso per il quale ciascuno di noi sta veramente al mondo. Uno smarrimento che risulterebbe invece paradossale se solo ci sforzassimo di considerare le infinite e magnifiche potenzialità che ci offrirebbe un progresso accelerato dalle nuove scoperte e intuizioni dell’uomo, così come dall’incontro sempre più frequente tra religione e scienza o dal confronto sempre più sincero tra filosofia, psicologia, sociologia da un lato e tecnologia dall’altro. Mai come stavolta avremmo il futuro a nostra disposizione ma qualcosa o qualcuno (forse noi stessi) vuole tenerci lontani da esso, mantenendoci nella confusione e nell’ignoranza. Siamo infatti afflitti da un’impotenza endemica di povertà, intesa non solo e non tanto come assenza di beni ma soprattutto come povertà di significato, di senso, di scopo ultimo della nostra esistenza.

Dunque, è questa l’impresa più ardua che la nostra epoca ci sta riservando? Pare proprio di sì. Riuscire a riconoscere che la nostra sola possibilità risiede nella capacità di porci domande essenziali che sappiano dare senso al nostro essere vivi su questo pianeta, e che questa capacità risiede proprio nell’incontro con l’altro e con ciò che è diverso da me. È il compito che siamo chiamati a risolvere oggi e che purtroppo, sino a ora, rischiamo di fallire se non ci destiamo immediatamente dal nostro sonno ipnotico.