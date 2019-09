La verità è che il governo giallorosso non sa dove trovare i soldi salvando Reddito di cittadinanza e Quota 100

Ho letto con attenzione il programma M5S-PD. Non indica alcuna copertura finanziaria, né per i 23 miliardi di euro necessari per sterilizzare l’aumento dell’Iva né per l’abbattimento del cuneo fiscale, né per le altre spese e investimenti di cui parla. È presumibile che il nuovo governo voglia chiedere a una Commissione Europea più benevola del passato maggiori margini di deficit (cioè debiti per le future generazioni).

Bruxelles può anche dire sì a una maggiore flessibilità, per ragioni più “anti-salviniane” che economiche, ma non potrà mai autorizzare uno sforamento del 3% del rapporto deficit-Pil e probabilmente nemmeno il raggiungimento di quella soglia. Calcolando che il deficit tendenziale sarà già sopra il 2%, e che ogni punto di deficit vale all’incirca 17 miliardi, significa che nella “migliore” delle ipotesi il governo Conte-bis avrebbe un margine di 15/16 miliardi. È una cifra molto inferiore a quello che serve solo per l’IVA, figuriamoci per il resto. Tutto questo ragionamento al netto del fatto che aumentare il deficit è sbagliato e miope di per sé, per un Paese con un debito asfissiante e pericoloso per l’oggi e per il domani.

Dunque quali spese verranno tagliate per recuperare risorse? Quota 100 e reddito di cittadinanza (che dovrebbero essere indiziati speciali, essendo il frutto del pessimo governo gialloverde) sembrano al riparo, al netto di qualche risparmio che si è prodotto. Dove si può allora risparmiare? Nel programma non ce n’è traccia. Si pensa di reperire fondi aumentando le entrate? Quando si parla di ridurre le “tax expenditures”, bisognerebbe usare meno latinorum e più chiarezza: si sta dicendo che dovremo rinunciare a detrazioni e deduzioni Irpef per evitare l’aumento dell’Iva? Se sì, siamo di fronte a una intollerabile partita di giro.