Sorpresa! La Lega ha vinto le europee, ma in Europa stravince il Pd

L’ultimo tassello è quello di Paolo Gentiloni a cui spetterà di sicuro la vicepresidenza della Commissione europea e un portafoglio importante. Il commissario dem non è un Gianmarco Centinaio o Gianluca Garavaglia. A un ex presidente del Consiglio di uno stato membro normalmente spetta la carica di presidente della Commissione. È stato così per Romano Prodi (1999-2004), José Manuel Barroso (2004-2014) e Jean-Claude Juncker (2014-2019), premier nei rispettivi paesi prima di guidare la Commissione. A maggior ragione se la neo presidente della Commissione Ursula von der Leyen è stata solo, si fa per dire, ministra della difesa. Per questo in ballo per lui ci sono la Concorrenza o gli Affari economici che fino al 31 ottobre sarà in mano al francese Pierre Moscovici. Un ruolo decisivo perché è il commissario che più si relaziona con i governi durante la legge di bilancio. Molti Stati del Centro e nord si opporranno perché temono che Gentiloni possa concedere troppa flessibilità. Per bilanciare von der Leyen potrebbe confermare il rigoroso lettone Valdis Dombrovskis come commissario all’euro.

E la Lega? Aveva promesso di ribaltare l’Unione europea con il suo 34% dei voti ma non ha fatto i conti con gli altri partiti eletti al Parlamento europeo. La maggioranza formata dal popolari (Ppe), socialisti (Psde) e liberali ha escluso i 28 eurodeputati del Carroccio e i suoi alleati sovranisti nell’eurogruppo Identità e democrazia da tutte le cariche più importanti. Con il governo giallorosso, l’unica guerra che Salvini potrà fare alla Commissione sarà sui social. Pensare che la forza del consenso possa passare sopra alle regole delle istituzioni è un difetto che accomuna i sovranisti italiani e inglesi negli ultimi tempi.

Rimane fuori da tutto anche il Movimento Cinque Stelle anche se in Europa fa meno paura. Sono in molti in Europa a pensare che il M5S stia compiendo la stessa parabola di Syriza di Alexis Tsipras, nato incendiario e morto pompiere. Questa è la percezione, che sia vero è un’altra storia. Il M5S nazionale si è allineato alla delegazione che li rappresenta al Parlamento europeo a Strasburgo e Bruxelles. I 14 eurodeputati sono stati i primi a innescare l’istituzionalizzazione del M5S, stringendo un accordo con i socialisti per votare Sassoli capo del Parlamento europeo in cambio di una vice presidenza. Se ci pensate, è strano che il M5S finito nel gruppo dei Non iscritti, quindi senza budget per uffici e personale, possa ottenere la vicepresidenza dell’Aula di Strasburgo. Un accordo che poi ha portato all’elezione di Ursula von der Leyen. L’esigenza del M5S europeo di fare da ago della bilancia ha innescato la crisi di governo in Italia, ma è stato il segnale che il Movimento poteva essere considerato affidabile. I grillini vogliono uscire dalla muffa del gruppo dei Non iscritti e entrare nei liberali o nei verdi. Ma la strada è lunga e per ora i dem hanno il monopolio del rapporto con Bruxelles.