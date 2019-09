“Caro Matteo, il Pd ora ci serve unito. Non sventrarlo solo per ripicca”

Sono convinto che in te ci siano molti degli elementi del vero statista, ma occorre che il protagonismo politico del tuo agire, legittimamente ambizioso, si coniughi con l’impegnativo protagonismo del potere dell’umiltà, dato che un’eccessiva voglia di rivincita e livore rischiano di far pagare un ulteriore prezzo altissimo.

Solo un vero, profondo bagno di umiltà potrà impedire il ripetersi di un’esperienza come quella del referendum. Non può il PD e non puoi tu presentarti ai cittadini senza dimostrare di aver preso atto degli errori, con l’apertura – da tempo necessaria! – ad interrogarsi sulle cause profonde dell’indebolimento del PD. Un Partito Democratico rinnovato, senza correnti, che ponga al centro la figura umana e costruito sulle basi rispetto per le leggi democratiche non è un sogno: il nostro Paese e l’Europa sono in pericolo, e non possiamo tradire i nostri giovani.

Oggi, nel ruolo che prima occupavi tu, siede Zingaretti. Tempi come quelli che viviamo richiedono di unire le forza più che di dividerle, anche in seno al Partito Democratico. Tempi come quelli che abbiamo di fronte ci impongono, e impongono a me di fartelo presente con franchezza, che è doveroso mettere da parte i litigi, i calcoli di partito e quelli personali per rendere protagonisti l’umiltà e l’impegno condiviso, a favore del Paese, dell’Europa e dei valori di umanità e democrazia.

I danni derivanti da una spaccatura o da un atteggiamento livoroso colpirebbero i pochi (ma solidi) meriti del nostro PD. Oggi il Partito Democratico rappresenta l’unica forza che può contare su una propria storia di contenuti – certo, pur con alcuni errori – e deve riuscire a dimostrarsi aperto a una nuova visione di partito-famiglia: compatto, trasparente, senza riserve morali all’interno.

Scusa l’eccessiva franchezza di questa mie parole, ma la malattia che pare aggredire le democrazie europee mi ha spinto a uscire allo scoperto dai miei abituali, discreti atteggiamenti. Con la tua frustata di energia mi hai reso ancora più determinato a combattere - prima del male corporeo - il pericolo di un male politico.