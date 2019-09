Il fallimento politico di Matteo Salvini

Il peggio deve ancora venire, però. Perché l’unica cosa che può far resuscitare Salvini è una caduta a breve termine dell’esecutivo. E l’unico modo in cui può provare a provocarla è vincere tutte le elezioni regionali che ha di fronte, dall’Emilia Romagna, all’Umbria fino alla Calabria. Peccato che proprio questa prospettiva sta generando in Pd e CInque Stelle la pazza idea di presentarsi assieme a questi appuntamenti elettorali, dando vita a una maggioranza politica ancora più forte e coesa.

Così fosse, il quadro politico cambierebbe radicalmente, da tripolare a bipolare. E se fino a che i poli erano tre non c’era gara, col centrodestra stabilmente attorno al 40-45% e Pd e Movimento a dividersi il resto e a spararsi addosso, oggi il tridente democratici-cinquestelle-sinistra può davvero rivaleggiare con il centrodestra a trazione leghista. Centrodestra, sì. Perché in questo nuovo scenario, Salvini non può più permettersi di sputare nel piatto di Berlusconi. Altro giro, altra sconfitta.

Può peggiorare ancora. Se il Pd e Cinque Stelle, ad esempio, trovassero l’accordo per cambiare la legge elettorale, eliminando i collegi uninominali del Rosatellum, dando vita a un sistema proporzionale con sbarramento. Dovesse accadere, gialli, rosa e rossi potrebbero permettersi di andare da soli alle elezioni e di dar vita a una maggioranza politica in Parlamento, senza dover per forza allearsi prima del voto. Una prospettiva, questa, più che probabile, anche perché incontrerebbe il favore di tutte le forze politiche Lega esclusa, da Forza Italia a Leu, passando per +Europa e Fratelli d’Italia. Prospettiva che finirebbe per cambiare di nuovo il quadro politico, favorendo la nascita di un centro moderato che andrebbe da Renzi a Carfagna, passando per Calenda e Bonino. Un centro che potrebbe giocare un ruolo di ago della bilancia tra la destra leghista e la coalizione giallorossa. E che, nei fatti, obbligherebbe Salvini a più miti posizioni, negoziandone l’intransigenza su Europa e migranti, per poter anche solo sperare di allearvisi.