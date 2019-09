Altro che Nunzia Catalfo, il vero ministro del Lavoro ora è Mimmo Parisi

Per sopravvivere, Luigi Di Maio ha dovuto trasferirsi alla Farnesina. E al ministero del Lavoro ha piazzato una dei suoi, Nunzia Catalfo, perfettamente allineata con i programmi del primo governo Conte. Ma «il vero ministro del Lavoro», dicono gli insider, «ora sarà Mimmo Parisi». Il professore del Mississippi, “padre dei navigator”, richiamato in Italia da Di Maio alla presidenza dell’Anpal per rivoluzionare e digitalizzare le politiche attive in Italia. Una figura vista col fumo negli occhi da una parte dei nuovi alleati del Pd, per il sospetto che Parisi volesse vendere in Italia il software di incrocio della domanda e offerta di lavoro, Mississippi Works, che lui stesso aveva creato negli States. E sul rischio del conflitto di interessi del prof esperto di Big Data, i Dem all’opposizione hanno presentato più di una interrogazione parlamentare. Con il Pd al ministero del Lavoro, insomma, Parisi forse avrebbe preferito fare le valigie. Ma l’arrivo della senatrice Nunzia Catalfo cambia le carte in tavola. Anzi, spiegano in tanti, «è stata messa lì per non pestare i piedi a Parisi». Che ora farebbe da «ministro ombra».

Perché, nonostante la neoministra rivendichi il deposito a prima firma, nel lontano 2013, di una legge in materia di reddito di cittadinanza, nel primo governo Conte è rimasta al di fuori dalle stanze del potere nella costruzione del progetto del sussidio grillino. Soprattutto per inesperienza, dicono i critici. Al momento dell’ingresso in Parlamento, nel 2013, in effetti in valigia Catalfo portava dalla Sicilia un curriculum da “orientatore e selezionatore del personale, responsabile di processi di promozione, tutor e progettista di piattaforme di elearning”. Niente più.

Colui che nel primo governo Conte, invece, ha maneggiato i decreti, sviluppato in dettaglio il programma del reddito di cittadinanza, partecipato alle riunioni per la stesura del bando dei navigator, ancor prima di essere nominato ufficialmente in capo all’Anpal, e trattato con le regioni incavolate – visitandole poi quasi tutte – è stato Mimmo Parisi. Con il pieno appoggio di Luigi Di Maio e del suo staff. Il prof italoamericano, a questo punto, può mantenere saldo il suo potere in Anpal, anche se tanti funzionari nell’agenzia speravano in un cambio di passo e nel suo ritorno negli States.