La mossa della disperazione: ecco gli spot per far capire a tutti i rischi il cambiamento climatico

Per sensibilizzare sulle condizioni dell’ambiente e sul rischio del Climate Change non bastano gli appelli. Servono anche le pubblicità. Questa, per esempio, realizzata dal regista americano Errol Morris, con l’attore Bob Odenkirk, mette in scena un fittizio ammiraglio Horntower, “che ha a disposizione una flotta con una sola nave. E forse è anche l’ultimo uomo sulla Terra”, recita.

È confinato su un pezzo di ghiaccio galleggiante, si guarda intorno e apostrofa gli animali che incontra, con un tono a un tempo vivace e divertente. Ma che lascia trasparire la tragedia appena avvenuta: lo scioglimento dei ghiacciai e la sparizione dell’essere umano.