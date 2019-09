Da Corbyn a Wall Street, il nuovo verbo mondiale è ridistribuire ricchezza

Lo scopo dichiarato è di invertire la piramide - considerata anacronistica e non più sostenibile - nella gerarchia dei profitti, sempre più vertiginosi per azionisti e manager, infimi e comunque molto bassi per gli ultimi gradini degli organici aziendali.

E non è casuale che il dibattito sulla “ridistribuzione” abbia ripreso corpo e consenso, saldandosi di fatto con l’altra colonna portante di un nuovo equilibrio sociale : il salario minimo, nelle sue varie forme, dal reddito d’inclusione al reddito di cittadinanza, dai contributi sociali - declinati in varie forme e secondo diverse categorie e molto diffusi in Germania, Francia e in generale nel nord Europa - alle misure fiscali per i redditi più bassi, per le famiglie monoparentali, per i giovani precari.

In questo quadro, occorre aggiungere la conferma - a livello europee - di politiche monetarie espansive, le riflessioni sempre più condivise attorno a un’Europa più inclusiva e solidale, il probabile allentamento in Germania dei rigori di bilancio per fare fronte alla recessione e all‘ urgenza di investimenti in infrastrutture pubbliche.

Le proposte sono differenziate, la loro applicazione risulta spesso controversa e complicata (vedi reddito di cittadinanza in Italia), di sicuro costosa e non sempre efficace, ma se mettiamo tra parentesi il compito dei politici (di elaborare progetti credibili, realizziabili, non demagogici) e dei burocrati ( di costruire normative applicabili e controllabili) possiamo concludere che il verbo “ridistruibuire” abbia fatto breccia in mondi e poteri opposti ed è oggi al centro della riflessione di economisti, intellettuali e top manager non certo omogenei per formazione e ruolo nelle società in cui vivono.

Depurato da riserve mentali e polemiche politiche, il concetto di ridistribuzione è un filo che tiene insieme Mark Zuckerberg e Picketty, Casaleggio e Varoufakis e in questi giorni Corbyn e gli gnomi di Wall Street.