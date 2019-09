Economia, ora i “rigoristi” del nord Europa vogliono mettere i bastoni fra le ruote all’Italia

Archiviata la stagione dei sovranisti contro l’establishment, l’Unione europea riscopre il conflitto di sempre: falchi contro colombe. Ovvero Stati del centro nord più rigoristi contro Paesi del sud più spendaccioni. La Lega è fuori dal governo, l’Italia è uscita dall’isolamento ed è stata accolta nel tavolo dei Paesi che contano, ma i problemi sono quelli di sempre. Il debito pubblico al 132% del Pil non è sparito e bisogna ancora rispettare i vincoli del Fiscal compact che ci impongono di ridurre il debito di un ventesimo all’anno.

Siamo tornati dalla panchina al campo di gioco, ma le regole sono sempre le stesse. L’aria che tira dalle parti di Berlino e Amsterdam l’ha fatta capire l’economista tedesco Guntram Wolff. Il direttore del think tank Bruegel ha detto al Financial Times che sarebbe un errore per la Commissione europea dare il benvenuto al nuovo governo giallorosso «se non mostrerà come affrontare i problemi strutturali più profondi dell'economia italiana». Sulla stessa scia l’agenzia di rating Dbrs che ieri ha ricordato: «l’alleanza Pd-M5s rassicura ma c’è ancora molto da fare e la questione di vecchia data della bassa crescita economica potrebbe non essere affrontata». Come a dire bentornati, ma pulitevi le scarpe in fretta.

Il primo segnale di questa tendenza è l’ostilità mostrata dai paesi del centro nord Europa alla nomina di Paolo Gentiloni come commissario europeo agli Affari economici. Un messaggio fatto arrivare alla neo presidente della Commissione Ursula Von der Leyen che vorrebbe assegnare la poltrona di Pierre Moscovici all’ex presidente del Consiglio italiano per due motivi. Primo lo status di Gentiloni che non potrebbe ricevere un portafoglio di secondo piano. Secondo, mettere un socialista di un Paese del Sud Europa potrebbe bilanciare la probabile conferma del lettone Valdis Dombrovskis del Ppe da sempre su posizioni più rigoriste. Dividere il commissariato "Affari economici e monetari" in due parti fu l’uovo di colombo ideato dall’uscente presidente della Commissione Jean-Claude Juncker nel 2014 per bilanciare le istanze contrapposte tra nord e sud Europa. E in questi cinque anni Dombrovskis commissario all'Euro e Moscovici agli affari economici si sono comportati come il poliziotto buono e cattivo con i governi italiani. Soprattutto tra il 2016 e 2017 con i presidenti del Consiglio Renzi e Gentiloni. Il lettone più duro nelle dichiarazioni sulle previsioni economiche, il francese più conciliante e teorico del dialogo sempre aperto con Roma.