La Ginger Beer è tornata di moda. Ecco le 5 migliori da provare

Alcuni la chiamano la “birra dei bambini” per via del bassissimo contenuto alcolico (pari allo 0,5%). D’estate è un’ottima alternativa alle altre bevande dissetanti. Ma funziona benissimo anche nelle altre stagioni, spesso mixata ad arte nei coktail come il famosissimo Moscow Mule.

Di recente, la ginger beer è diventata uno dei soft drink più di tendenza. Il merito va attribuito certamente al suo carattere easy, al suo gusto immediato e brillante, sostenuto dal matrimonio perfetto tra la freschezza dell’agrume e la forza piccantina dello zenzero.

Le sue origini risalgono addirittura all’Inghilterra del 1700 ed è il frutto della fermentazione della radice di zenzero insieme a lime o limone, zucchero e lievito. In alcuni casi si uniscono aromi quali il ginepro, la liquirizia e il peperoncino. La ginger beer può essere un tantino alcolica, come scrivevamo prima, o del tutto analcolica. L’indicazione relativa all’eventuale percentuale di alcol è specificata sull’etichetta.

Il successo di questa bibita britannica è legato in parte alla nuova moda dei cibi fermentati. E con la sua riscoperta ha ripreso quota il Moscow Mule, un cocktail che vive una seconda giovinezza. Considerato un grande classico, è nato negli anni ’40 per motivi di mercato al fine di rilanciare due prodotti che negli Usa stentavano a decollare: la vodka Smirnoff e la ginger beer. Fu così che due prodotti che da soli non riuscivano a trovare il loro spazio, miscelati in un ottimo long drink, collocato negli ambienti giusti, ebbero un successo eclatante. Parte integrante del cocktail era la presentazione: era servito in una tazza di rame su cui era inciso un mulo, da qui il nome. Negli anni ’50 il drink, nonostante i natali newyorkesi, conquista Los Angeles e tutta la costa ovest. Oggi viene bevuto in tutto il mondo ed è valido soprattutto come drink estivo di incredibile freschezza.

Vi segnaliamo pertanto cinque brand (due sono italiani) per godersi un’ottima ginger beer.