I giovani sembrano analfabeti, ma c’è un perché

Non sanno l’italiano, non leggono più, parlano una lingua inventata. Le invettive contro l’analfabetismo giovanile si sprecano dai tempi di Platone, spesso a ragion veduta. Sebbene Google Trends non fornisca alcun dato inoppugnabile sul numero di strafalcioni ed espressioni vacue, tra programmi televisivi, vox pop, rivelazioni di cantanti, tronisti e influencer basta un attimo per udire il rumore di affermazioni indecifrabili. Per esempio Greta Menchi, famosa youtuber italiana, pochi mesi fa ha annunciato a due milioni di seguaci su Instagram - l’equivalente dello share per il concerto di Baglioni su Rai Uno -, che era arrivato il “momento in my daddy’s icon tee + mega indizio notizie future”. In attesa dell’aggiornamento della Stele di Rosetta, la decrittazione resta appannaggio dei fan, veri interlocutori dei nuovi imprenditori del web nonchè coinquilini dello stesso lessico. Ma forse è questo che noi antichi 27enni ignoriamo: buona parte degli adolescenti si esprime in modalità poco ortodosse, ma per loro informative e feconde.

Vera Gheno, sociolinguista specializzata in Comunicazione mediata del Computer, docente universitario presso l’Università di Firenze e autrice del recente libro “Potere alle parole” edito da Einaudi, sostiene che “l’impoverimento del linguaggio giovanile non sia del tutto vero”.