Sforare il deficit (ma strizzando l’occhio all’Europa): ecco la strategia Gualtieri per la manovra

Il governo è fatto, adesso bisogna governare. E cominciano i guai dovuti alla composizione di questa bizzarra maggioranza giallo-rossa, agli equilibri parlamentari, alla filibustering della Lega che controlla 11 commissioni parlamentari tra le quali quelle che incidono direttamente sulla politica di bilancio. E i primi guai saranno senza dubbio per Roberto Gualtieri, perché il ministro dell’economia piddino (torna a palazzo Sella un politico puro dopo otto anni), già la prossima settimana sarà battezzato suoi colleghi dell’Ecofin. Non c’è molto tempo per redigere la legge di bilancio per il 2020 e si levano alti i soliti lamenti: tagli, deficit, macelleria sociale, patrimoniale e via via piangendo. Calma e gesso. Questo non sarà il governo dell’austerità, anche perché nella stessa Unione europea il clima sta cambiando. L’audizione di Christine Lagarde lo dimostra.

Certo, l’Italia parte con un handicap pesante: 27 miliardi, 23 per evitare l’aumento dell’Iva e 4 per le spese insopprimibili. Poi c’è la promessa di ridurre il cuneo fiscale fatta dal Pd, più il salario minimo al quale tiene il M5S e tutto il resto, a cominciare da una stagnazione che può diventare recessione e riduce le risorse disponibili. Il governo annuncia una politica espansiva senza scassare i conti pubblici, detto così è la quadratura del cerchio. Ma attenzione, qualcosa si può fare anche grazie a Giovanni Tria. I conti non sono in ordine, ma il ministro uscente ha fatto di tutto per non scassarli e lasciare addirittura se non proprio un tesoretto almeno dell’argent de poche. Sarebbe bello se Gualtieri rendesse omaggio al soldato Tria che ha resistito fino all’utlimo nel suo fortino di via XX Settembre.