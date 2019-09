Cinesi in Italia? Preferiscono nomi (e coniugi) italiani

passerella

Dal Kirghizistan all’Italia, storia di Buma, modella curvy che sfila a Milano

Buma è in Italia dal 2012. Ora sta frequentando una master all’Università Bicocca di Milano. Ha fondato l’Associazione Nazionale Kirghizistan Italia (ANKI) per riunire i kirghisi in Italia e per far conoscere agli italiani la loro cultura e il loro Paese