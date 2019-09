Da capitano a capitone, ora Salvini rischia anche di perdere il comando della Lega

Sì certo, l’opposizione in piazza – “che è quello che sappiamo fare meglio” (Giorgetti dixit) – darà alla Lega e al suo capitano un lampo di visibilità dopo giorni di meste e modeste dirette Facebook contro ribaltonisti e traditori. Ma non sarà il flash-mob di lunedì prossimo contro il governo davanti a Montecitorio a risolvere il grosso guaio in cui s’è cacciato Salvini con la crisi da lui innescata in mezzo ad agosto. Le mancate elezioni e il Conte-bis, esito non voluto della crisi, costituiscono per la leadership della Lega un colpo durissimo.

Non c’è nessuna messa in stato d’accusa del leader, finora – anche perché Salvini è pur sempre quello che ha portato la Lega dal 4 al 34% e il partito è blindato - ma l’attività di fronda interna, seppur discreta, ha ripreso a muoversi e a farlo su un tema strategico per il Carroccio: la questione settentrionale, il nord. Il nord tradito da Salvini per inseguire il lepenismo all’italiana e un’idea di Lega nazionale e nazionalista. A vario titolo l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, l’ex ministro Roberto Maroni, i governatori di Veneto e Lombardia Luca Zaia e Fontana pensano senza dirlo quello che invece dice Gianni Fava, unico dissidente allo scoperto nella Lega, che al congresso del 2013 raccolse un modesto 13% ma che adesso rialza la testa e rivendica d’aver capito in anticipo dove avrebbe portato l’avventura del Capitano. “Il tempo passa e tutte le parabole prima o poi iniziano ad invertire la tendenza. Gli errori politici madornali di questi giorni hanno solo accelerato un processo che cominciava a maturare da tempo”.