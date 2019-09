Mugabe non è mai morto: lo Zimbabwe è sempre uguale a se stesso

La presidenza ad interim di Mnangawa con le successive elezioni nell’agosto 2018 sembravano il primo passo verso un ritorno del paese alla normalità. Ma dei coccodrilli non bisogna fidarsi, mai. I tafferugli nella capitale Harare il giorno delle elezioni, i presunti casi di brogli e irregolarità testimoniano come il vento non fosse realmente cambiato. La riprova è data dalla denuncia di Amnesty International che testimonia lo stato attuale di repressione delle proteste nel Paese a seguito dell’aumento dei prezzi di benzina e petrolio del 150%, con il governo che ha denunciato la presenza di agenti sabotatori che fomentano i disordini. La differenza rispetto al passato praticamente non si vede: repressioni contro minoranze e omosessuali, blackout che arrivano sino a 18 ore, tagli ai turni nelle fabbriche e importazioni di energia non sempre regolari sono rimasti. Non va molto meglio per quanto riguarda l’iperinflazione: la nuova introduzione del dollaro zimbabwese, vista la penuria di dollari USA e la chiusura dei negozi per mancanza di merci e moneta, non ha migliorato l'economia. L’inflazione, arrivata a giugno al 175%, mangia qualsiasi prospettiva di futuro per questo Paese, persino per i Cinesi che nel corso degli anni hanno investito centinaia di milioni in Zimbabwe. Più che alle riforme politiche o economiche Mnangawa si è soprattutto preoccupato dei suoi nemici interni, come il comico Samantha Kureya, sequestrato e torturato, o il capo tribale Felix Ndiweni, arrestato dagli sgherri del presidente.

Insomma, la svolta tanto attesa sembra non essere arrivata. Tutto deve cambiare perché nulla cambi, sosteneva Tancredi Falconeri, nipote del Principe di Salina nel Gattopardo. E per lo Zimbabwe è proprio così. Alla fine, Mugabe e Mnangawa sono praticamente la stessa faccia della medaglia.